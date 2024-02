Dorna e Yamaha esplorano nuovi orizzonti: vanno a caccia di talenti in America Latina. Yamalube R3 bLU cRU Latinoamerica entra a parte del programma SBK Roadway. Il vincitore della categoria “Talent” con ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 19 anni avrà un contratto biennale per la partecipazione alla Coppa del Mondo FIM Yamaha R3 bLU cRU. Il secondo classificato riceverà un sostegno finanziario da Yamaha Racing Brasil per una stagione nello stesso campionato.

Yamalube R3 bLU cRU Latinoamerica prevede sei appuntamenti, tutti in Basile, da aprile a novembre. Iscritti quarantanove piloti, in gran parte brasiliani ma ci sono anche ragazzi provenienti dal Cile, Colombia, Equador, Messico, Argentina, Perù, Paraguay… L’obbiettivo è promuovere il motociclismo in tutta l’America del Sud e lanciare dei giovani che un giorno possano essere protagonisti nel Mondiale Superbike come spiega Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK.

“L’inclusione della Yamalube R3 bLU cRU Cup Latin America nel programma SBK Roadway è un passo significativo. L’obbiettivo è dare opportunità ai talenti emergenti a livello globale. Siamo entusiasti di assistere alla crescita e al riconoscimento del campionato latinoamericano. Crediamo che questa iniziativa fornirà una piattaforma cruciale per i giovani piloti per sviluppare le proprie capacità e aprire la strada a un futuro nel WorldSBK. Non vediamo l’ora di vedere l’impatto di questa collaborazione e il continuo successo della Yamalube R3 bLU cRU Cup America Latina sulla scena delle corse internazionali”.

I piloti brasiliani partecipano da tempo all’R3 Championship. L’anno scorso si sono messi in evidenza soprattutto i brasiliani Kevin Fontainnha (salito sei volte sul podio) e Gustavo Manso (due vittorie). Nel 2022 aveva vinto il campionato Enzo Valentim, ora impegnato nel Mondiale Supersport 300.

Foto WorldSBK