MotoE, la carica di Alessio Finello “Sappiamo che strada prendere”

Un nuovo anno con FELO Gresini e tanta motivazione. Alessio Finello archivia tre giorni di test molto positivi sul nuovo circuito della stagione MotoE 2024, nonché punto di partenza del campionato. Nonostante la pioggia in alcuni turni, ed un piccolo problema fisico nella simulazione di gara, il bilancio complessivo permette al pilota classe 1998 di Torino un cauto ottimismo in vista di un Mondiale importante. Sarà il suo terzo anno nella categoria elettrica e sempre con lo stesso team, ora Finello mira a concretizzare tutto il lavoro fatto finora e ad avvicinarsi sul serio alle posizioni di testa. La preparazione ora continua, a marzo la pista darà le prime risposte.

A Portimao con la MotoE

“La pista è molto bella, spettacolare, ma anche complicata” ha raccontato Alessio Finello a Corsedimoto. “Sette giri con una MotoE sembrano 20 giri con una moto normale! È molto fisica e non semplice, ma molto divertente.” Proprio si sono appena completati i test invernali, come sono andati? “Direi bene, molto positivi, siamo stati competitivi e veloci fin dal primo turno. Abbiamo lavorato su molti fronti, provato tanto e variato moltissime cose: sappiamo che strada prendere per la gara.” Finello quindi vede già un importante passo avanti per questo 2024. “Il gap in confronto agli altri test è diminuito abbastanza e secondo me ci siamo portati in una buona posizione di partenza” ha infatti sottolineato.

Finello spiega moto e gomme

Cos’è cambiato sulla Ducati V21L? “È abbastanza simile a quella dell’anno scorso, non ci sono grandi cambi. Abbiamo delle mappe del freno motore in più, sono però da analizzare e capire.” Non sono mancate già alcune novità in materia di gomme, dalla anteriore già provata l’anno scorso a Misano alla nuova posteriore “a macchie” intravista durante i test. “C’è stato l’inserimento di questa nuova gomma speciale, la vedremo meglio poi nel weekend di Portimao” ha spiegato Alessio Finello. “È molto moderna e carina, ma soprattutto molto bilanciata. Michelin ha fatto un bello step in avanti.” Riscontri positivi nonostante condizioni “bagnasciutte” che non hanno aiutato molto. “È un po’ più complicato” ha infatti ammesso il torinese di FELO Gresini. “Dovevo riprendere il feeling sul bagnato, soprattutto lato mentale diciamo, ma alla fine non siamo andati malissimo.”

Piccolo problema nella simulazione gara

Situazioni però differenti: se in una sessione ha trovato pista umida, poi nella simulazione di gara ha fatto i conti con condizioni di bagnato. “È stato più complesso. Tra freddo e cambio di tempo, i giorni prima non ero stato molto bene e al secondo giro mi si è pure bloccato il collo per uno strappo” ha spiegato Alessio Finello. “L’adrenalina però ha dato una mano! Dispiace per questo problema e per averla fatta sotto l’acqua, ma era da provare. Sappiamo anche lì che strada prendere.” Nel complesso, test più che positivi ed assieme un buon clima nel box. “C’è una bella armonia e anche i ragazzi nuovi hanno lavorato bene, sono contento.” Manca circa un mese alla prima gara, anticipata dall’ultimo giorno di test. Finello è carico, sarà un anno importante.

