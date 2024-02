Yamaha R3 bLU cRU diventa Coppa del Mondo sotto l’egida della FIM

Da Campionato Europeo a Coppa del Mondo FIM. Il monomarca Yamaha R3 bLU cRU fa un ulteriore, importante step, come aveva già anticipato Gianluca Montiron a Corsedimoto (leggi qui). Da quest’anno è sotto l’egida della Federazione Motociclistica Internazionale. Il programma R3 bLU cRU è stato intrapreso nel 2021 da Yamaha Racing con l’obiettivo di fornire una struttura e un percorso diretto verso il Campionato del Mondo per piloti di età compresa tra 14 e 20 anni.

Il campionato, organizzato da JiR, è sostenuto da FIM e Dorna come parte integrante del programma di DWO SBK Roadway. Nei primi anni ha subito riscosso un grande successo: numerosi piloti dell’attuale Campionato del Mondo FIM Supersport 300 arrivano proprio dall’R3 bLU cRU.

Quest’anno sono in programma 12 gare che si terranno in occasione di sei Round europei del Campionato del Mondo FIM Superbike 2024. Come in precedenza il vincitore del titolo accederà di diritto nel 2025 al Campionato del Mondo FIM Supersport 300, con il sostegno di Yamaha Motor Europe. Nella scorsa stagione aveva vinto Emiliano Ercolani che farà il Mondiale con Motoxracing.

Il cambiamento di status è legato, oltre alla crescita, anche al fatto che la lista degli iscritti negli ultimi anni è sempre più internazionale. Quasi la metà di quelli che hanno già fatto l’iscrizione per il 2024 proviene da fuori Europa.

La stagione scatterà weekend del 22-24 marzo al Circuit de Barcelona-Catalunya. La stagione 2024 sarà la prima nella quale le gare della Coppa del Mondo FIM Yamaha R3 bLU cRU saranno trasmesse in diretta, incrementando sia l’audience che la visibilità della serie in tutto il mondo.

“La FIM prosegue nel proprio impegno di promuovere l’inclusione nel campo del motociclismo – afferma il Presidente FIM Jorge Viegas – la Coppa del Mondo FIM Yamaha R3 bLU cRU rappresenta il perfetto esempio in termini di opportunità per i giovani di piloti di entrare a far parte del nostro sport. Nelle ultime tre stagioni la popolarità di questo Campionato è cresciuta anno dopo anno. Con il suo successo e all’incremento in termini di partecipanti internazionali ha dimostrato di meritare il passaggio allo status di Coppa del Mondo FIM. Sono sicuro che il 2024 sarà un’altra grande edizione di questa serie”.

Foto Yamaha