MotoGP, Di Giannantonio: è subito amore con VR46 e la Ducati GP23

È iniziata positivamente l’avventura di Fabio Di Giannantonio con il team Pertamina Enduro VR46. Nel test MotoGP a Sepang ha mostrato un buon passo con la Ducati Desmosedici GP23, alla quale finora si è adattato meglio del compagno Marco Bezzecchi. Buonissimo anche il feeling con la nuova squadra. Il 25enne romano sembra aver mantenuto lo slancio dell’ultima parte dello scorso campionato, quando ha fatto una crescita notevole ed è stato costantemente in top 10, vincendo una gara e salendo sul podio in altre due occasioni.

MotoGP, Di Giannantonio felice della “nuova” Desmosedici

Sembra esserci il potenziale per vedergli fare un’annata completa molto positiva, Diggia ha lasciato la Malesia molto sorridente: “Abbiamo fatto un bel lavoro – ha raccontato a Sky Sport MotoGP – e già l’anno scorso quando ho provato questa moto ho subito sentito il potenziale e lo step fatto. Posso andare molto più forte rispetto alla moto che avevo l’anno scorso. Anche se siamo partiti andando subito meglio dell’ultima volta che siamo venuti qua, mancava qualcosa rispetto ai primi e abbiamo lavorato bene in questi giorni. Sono soddisfatto, il feeling con la moto è molto buono“.

Bezzecchi ha dichiarato di dover cambiare lo stile di guida per adattarsi alla Desmosedici GP23, invece l’ex pilota del team Gresini ha avuto un feeling abbastanza naturale con la moto: “L’anno scorso quando nel retropodio parlavo con Pecco sulle differenze tra le due moto, anche lui mi diceva che mi sarei un po’ dovuto adattare perché sarebbe stato un po’ diverso. In realtà io non ho trovato tutte queste differenze in negativo. Ho trovato solo tantissimi miglioramenti. La moto ha più grip, più trazione, va più forte in rettilineo, si può staccare più forte… Quindi è stato più facile per me, ho sentito solo le cose positive“.

Diggia a caccia di conferme nel 2024

Ovviamente non bisogna esaltarsi troppo dopo qualche giorno di test, però Di Giannantonio è molto soddisfatto e sarà interessante vedere se anche in Qatar si confermerà competitivo. Si tratta di una stagione molto importante, con tanti contratti in scadenza e la necessità di fare bene per evitare rischi in ottica 2025.

Lui ha già rischiato di rimanere fuori dalla MotoGP quando il team Gresini ha deciso di puntare su Marc Marquez. In casa VR46 lo hanno accolto non prima di aver valutato anche la possibilità di ingaggiare Fermin Aldeguer dalla Moto2. Le premesse con la squadra di Tavullia appaiono incoraggianti, vedremo se Diggia nel nuovo campionato si confermerà sui livelli degli ultimi gran premi del 2023.

