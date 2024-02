La stagione 2024 della Formula 1 è pronta a partire, direttamente dal Bahrein. Il countdown è agli sgoccioli, da giovedì riprenderà l’attività in pista. Il massimo campionato automobilistico riparte binomio Max Verstappen Red Bull, con la Ferrari e la Mercedes che proveranno ad inserirsi. Mina vagante la Mc Laren. La fibrillazione è alle stelle, come per ogni prima volta dell’anno, perché da ora si inizierà a fare sul serio. Vediamo allora come ci si arriva a questo primo GP, vedendo anche cosa ci hanno detto i test. Vedremo anche la line up di questa nuova stagione, che spegnerà i semafori il 2 marzo per vedere la sua fine agonista l’8 dicembre.

La RB20 parte già come favorita rispetto alle altre

I tre giorni di test sul tracciato di Sakhir sono stati molto influenzati dal problema derivante dai tombini. Le sessioni, infatti, sono state interrotte per via di un problema dovuto alle auto che alzavano questo dispositivo del tracciato, danneggiando le altre monoposto. Un problema che potrebbe esserci anche in gara, ma che ha evidenziato soprattutto un malfunzionamento nel pacchetto sicurezza degli uomini di pista in Bahrein. Allla fine del lavoro, la RB20 sembra ancora la macchina migliore, le modifiche portate mettono la vettura austriaca un gradino sopra alle altre.

Un fattore che piace molto a Verstappen e a Sergio Perez, col messicano però, che ha evidenziato dei mal funzionamenti sulla sua monoposto. Le giornate di prova hanno anche mostrato una bella SF-24, la soddisfazione dei due alfieri in rosso per la nuova vettura si è vista con i tempi fatti segnare. La Mercedes W15 sembra ancora un’incognita, mentre la McLaren ha già degli aggiornamenti pronti che vedremo presto. L’Alpine è stata un po’ la delusione dei test, mentre la Aston Martin si è dimostrata la quinta forza. Questo è in sintesi ciò che ci hanno detto i test, con la frase pronunciata da Fernando Alonso che ha già fatto capire l’andamento della stagione. Lo spagnolo, infatti, ha rilasciato questa dichiarazione:” Diciannove piloti in griglia già sanno che non diventeranno campioni del mondo”.

Formula 1 2024, la line up della stagione ai nastri di partenza a Sakhir

ORACLE RED BULL RACING:

Max Verstappen numero 1

Sergio Perez numero 11

MERCEDES AMG PETRONAS F1 TEAM:

Lewis Hamilton numero 44

George Russell numero 63

SCUDERIA FERRARI:

Charles Leclerc numero 16

Carlos Sainz numero 55

MCLAREN F1 TEAM:

Lando Norris numero 4

Oscar Piastri numero 81

ASTON MARTIN ARAMCO F1 TEAM:

Fernando Alonso numero 14

Lance Stroll numero 18

BWT ALPINE F1 TEAM:

Pierre Gasly numero 10

Esteban Ocon numero 31

WILLIAMS RACING:

Logan Sargeant numero 2

Alexander Albon numero 23

VISA CASH APP RB F1 TEAM:

Daniel Ricciardo numero 3

Yuki Tsunoda numero 22

STAKE F1 TEAM KICK SAUBER:

Zhou Guanyu numero 24

Valteri Bottas numero 77

MONEYGRAM HAAS F1 TEAM:

kevin Magnussen numero 20

Nico Hulkenberg numero 27

Formula 1 GP del Bahrein: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Bahrein che aprirà la stagione, come detto, si svolgerà dal giovedì al sabato. Questo per rispettare il più possibile il luogo che ospita la Formula 1. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro ma solo in differita, proponendo le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Sakhir.

Giovedì 29 febbraio:

12:30-13:30: Prove libere 1

16:00-17:00: Prove libere 2

Venerdì 1 marzo:

13:30-14:30: Prove libere 3

17:00-18:00 Qualifiche (differita TV8 alle 22:00)

Sabato 2 marzo:

16:00-18:00: Gara (differita TV8 alle 21:30)

