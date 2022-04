Il venerdì a Portimao si chiude con due turni comandati dalle Honda. Marc Márquez ha chiuso in vetta al mattino, Pol Espargaró invece si è imposto nel pomeriggio. Uno dei pochissimi in grado di limare il proprio crono rispetto alle prime prove libere viste le condizioni meteo. Il #93 rimane comunque davanti in classifica combinata, pur chiudendo secondo nelle FP2 davanti al miglior pilota Yamaha di giornata, Andrea Dovizioso. Preoccupa però non trovare nemmeno una M1 in top ten, unico marchio quindi a non comparire in Q2 provvisoria… Il resoconto del turno.

Prove Libere 2

Nessuna conseguenza per Takaaki Nakagami dopo l’incidente delle FP1. “Ha commesso un errore, è stato troppo aggressivo nell’aprire il gas” ha ammesso il suo boss Cecchinello a motogp.com. Sia con lui che con Alex Márquez continuano le prove per trovare la quadra in un periodo complesso per Honda. Per il momento comunque lo spagnolo si è preso un piazzamento in top ten, un segnale positivo considerando che anche per domani viene data pioggia…

Non inizia bene il turno di Pecco Bagnaia, subito protagonista di un incidente alla curva 3. Il pilota sta bene, la sua Ducati invece decisamente no. Va un po’ peggio a Marco Bezzecchi, incappato in seguito in un highside alla curva 9 fortunatamente senza conseguenze. Poco prima invece si era formato un 1-2 Honda al comando, con Pol Espargaró davanti a Marc Márquez. In questo turno, mentre in classifica combinata invece il #93 è ancora in vetta. A referto anche una caduta alla curva 2 per Johann Zarco, a livello di tempi non ci sono più cambi: il turno si chiude con la coppia Honda in vetta, segue Andrea Dovizioso.

La classifica FP2

La classifica MotoGP combinata

I settori migliori