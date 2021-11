MotoGP Portimao-2: Gli orari TV del 7/11 su Sky Sport, DAZN e TV8

Ducati in pole in MotoGP, gare Moto2 e Moto3 che possono decidere i due mondiali. Gli orari TV della domenica a Portimao: diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8.

Completate le qualifiche, ora mancano solamente le gare. Pecco Bagnaia riparte dalla quinta pole in MotoGP, in Moto2 Raúl Fernández precede il leader Remy Gardner. In Moto3 il rientrante Sergio García si è preso la prima casella, Dennis Foggia apre la seconda fila ed il leader Pedro Acosta è solo 14°. Classi minori con il titolo ancora in gioco, Portimao sarà l’ultimo atto delle due sfide mondiali? Gare portoghesi certamente da non perdere. La diretta esclusiva del Gran Premio di Algarve sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) invece sarà possibile vedere solo in differita le corse delle tre categorie. Di seguito tutti gli orari TV italiani, highlights delle gare su Corsedimoto.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Domenica 7 novembre

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

GLI ORARI TV SU TV8

Domenica 7 novembre

14.15 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita MotoGP Gara

17.30 Differita Moto2 Gara

Foto: motogp.com

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri