Il team Tech3 aggiorna la sua formazione per la stagione Moto3 2022. Accanto a Deniz Öncü non più Holgado, ma Adrián Fernández.

Recentemente Tech3 aveva annunciato Deniz Öncü e Daniel Holgado come formazione Moto3 per il prossimo campionato (qui la notizia). Arriva oggi una novità con un cambio di formazione: non più l’attuale leader del Mondialino quindi all’esordio ufficiale, ma ecco l’ingaggio di Adrián Fernández, in uscita dal Max Racing Team. Questo lascia Holgado libero di andare in KTM Ajo al posto del neo campione di categoria Pedro Acosta, promosso in Moto2 per la prossima stagione.

Una decisione congiunta arrivata alla fine della penultima gara Moto3 dell’anno, che ha visto il pilota di Mazarrón chiudere i conti in una gara imprevedibile (la cronaca). Il suo posto lasciato libero nel team di Aki Ajo verrà occupato infine da Daniel Holgado (che dovrebbe così affiancare Jaume Masiá, ma non è ancora ufficiale). Adrián Fernández, fratello del pilota Moto2 Raúl, si assicura così una seconda stagione Moto3 nel campionato del mondo, vestendo stavolta i colori del team di Hervé Poncharal. Cancellata quindi anche la prospettiva che sia lui il sostituto del troppo giovane Muñoz per i primi sei GP in Boé Owlride.

Foto: Tech3 Racing