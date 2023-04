MotoGP, Poncharal: “GASGAS Tech3 non è il team B di KTM”

Suzuki a fine 2022 ha lasciato la MotoGP e Dorna Sports per un po’ ha sperato di poterla sostituire con altro costruttore. Dopo qualche rumors su BMW e Kawasaki, è stato ufficializzato che nella griglia 2023 sarebbe comparsa GASGAS.

Si tratta di un marchio della famiglia KTM già presente in Moto3 e Moto2. Di fatto c’è stato un rebrand del team KTM Tech3, che è diventato GASGAS Factory Racing Tech3. Le moto sono sempre due RC16 rimarchiate GASGAS e la livrea è rossa invece che arancione. Non si può parlare davvero di nuovo costruttore.

MotoGP, Poncharal e la nuova esperienza con GASGAS

Hervé Poncharal è felice del cambiamento che si è verificato per la sua squadra: “Sono orgoglioso di indossare i colori GASGAS. L’anno scorso c’erano il team KTM Factory – ha detto a Crash.net – e il team KTM Tech3, una squadra A e una squadra B. Ora c’è un team che rappresenta il marchio KTM e un altro che rappresenta GASGAS. Non siamo più la squadra B di KTM“.

Poncharal ci tiene a rimarcare che, nonostante le moto siano sempre delle RC16, non è tutto come prima: “Abbiamo la nostra identità. Abbiamo il nostro dipartimento di comunicazione. Abbiamo presentato il nostro team dal vivo a Barcellona, mentre KTM lo ha fatto online in Austria“.

Pierer Mobility punta sul marchio spagnolo

Il manager francese deve anche ammettere che dal punto di vista tecnico c’è una situazione molto chiara: “Dietro le quinte, tecnicamente non cambia nulla. Il contratto di Pol è simile a quelli di Jack e Brad. Anche il livello di supporto è chiaro, la posizione di Espargarò è la stessa degli altri due. Ovviamente, tutti hanno moto con le specifiche del 2023 e non ci saranno ritardi nelle evoluzioni, come invece avveniva in passato“.

Poncharal è molto motivato per questo diverso capitolo della sua esperienza in MotoGP e assicura di avere un ottimo supporto: “Pierer Mobility crede molto nel marchio GASGAS. La maggior parte della gamma è fuoristrada, ma nel 2024 avranno un’adeguata gamma stradale. Ci sono grandi aspettative. Sono stati molto chiari e mi hanno detto che sarò supportato al 100% come il team Red Bull KTM“.

Inizio di stagione difficile

Il team GASGAS Tech3 non ha iniziato bene il campionato MotoGP 2023, visto che ha perso il suo pilota di punta già nelle prove libere del primo gran premio a Portimao. Purtroppo, Pol Espargarò ha rimediato diverse fratture e non si sa ancora quando potrà rientrare. Ci vorranno dei mesi, probabilmente.

Ci sarà Jonas Folger, nuovo collaudatore KTM, a sostituire Espargarò dal prossimo GP ad Austin. Il tedesco, che non corre in top class dal 2017, affiancherà il rookie Augusto Fernandez. Finora il campione in carica Moto2 ha conquistato 8 punti e in Texas spera di aumentare il suo bottino.

Foto: GASGAS Tech3