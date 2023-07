MotoGP, Pol Espargarò torna a Silverstone: l’annuncio del pilota

Pol Espargarò può tornare a correre nel gran premio a Silverstone in programma nel weekend del 4-6 agosto. Il pilota del team GASGAS Tech3 ha ricevuto l’ok dei dottori per risalire sulla sua RC16, dopo il gravissimo infortunio che gli è capitato nel primo appuntamento MotoGP del 2023 a Portimao.

MotoGP, la felicità di Pol Espargarò

È stato lo stesso Espargarò a dare l’annuncio tramite il suo profilo ufficiale Instagram: “Idoneo per correre il GP a Silverstone. Con tanta voglia di competere con il mio team GASGAS. Mi servirà un po’ di tempo per riprendere la velocità, ma ce la farò. Che lo spettacolo abbia inizio“.

Il pilota spagnolo non ha mancato di ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questi quattro mesi molto complicati, compresa la moglie Carlota Bertran, ovviamente. Adesso può finalmente tornare a fare ciò che ama, anche se ci vorrà del tempo per tornare al top della condizione e della velocità.

L’infortunio a Portimao: cosa era successo

Non è facile decidere di correre di nuovo dopo il brutto incidente avvenuto all’Autodromo Internacional do Algarve nella seconda sessione di prove libere. Ha rimediato ben otto fratture e delle contusioni in tutto il corpo. Si era fratturato anche la mandibola e ciò gli impediva di poter parlare e mangiare normalmente. Per quattro settimane ha tenuto la bocca chiusa completamente.

Per fortuna il peggio è alle spalle e i dottori gli hanno dato il via libera per volare a Silverstone per il prossimo gran premio MotoGP. Non vede l’ora di tornare in sella, sperando di ritrovare le sensazioni dei tempi migliori.

Foto: GASGAS Tech3