L’ottavo round del Mondiale Superbike a Most, nella Repubblica Ceca, vanta come naming sponsor l’italiana Acerbis. Fondata nel 1973 da Franco Acerbis ad Albino (Bergamo) e partendo da piccole produzioni di componenti per moto fuoristrada, in pochi anni divenne uno dei principali produttori di plastiche stampate del mondo. Nel volgere dei suoi cinquantanni di storia, Acerbis è crescita in maniera esponenziale, diventando una realtà multinazionale leader anche nella produzione di accessori e abbigliamento sportivo.

Anche se il focus si è allargato a molti altri sport, la moto resta nel DNA della famiglia Acerbis. Da anni il marchio è legato a doppio filo al Mondiale Superbike, perchè le identità di azienda e del campionato delle maxi sportive derivate dalla serie sono comuni: passione, calore, sfida tecnologica sempre più ambiziosa e massimo coinvolgimento degli appassionati.

Un’azienda da Guinness

Acerbis colorerà il tracciato di Most festeggiando non solo il mezzo secolo d’attività, ma anche il primo record del Mondo. Dopo aver collezionato decine e decine di titoli iridati grazie ai campionissimi che anno dopo anno hanno utilizzato le produzioni italiane, Acerbis stavolta ha fatto tutto da sola, scrivendo il proprio nome nel Guinness dei primati. Come? Progettando un veicolo prototipo che è riuscito a percorrere il tragitto Albino (Bergamo) fino all’estremo lembo del Nord Europa, cioè la località di Aronsjø (Svezia) passando per Capo Nord (Norvegia). In tutto fanno 5.409,8 chilometri, percorsi senza fare nessun rifornimento di carburante. E’ stato il viaggio più lungo di sempre compiuto da un veicolo con motore endotermico senza rabboccare neanche un goccio di benzina.

Il progetto

E’ stato curato da un team allestito in Acerbis. Sono stati presi in esame i volumi sul veicolo, garantendone, al contempo, la sicurezza e la guidabilità. Il reparto Modelleria, ha unito ingegneria e stile in un clay (un modello in argilla), per la verifica ergonomica e il raggiungimento del volume teorico richiesto per l’impresa. Poi è stato costruito il serbatoio in vetroresina per i test di validazione dinamica del veicolo e consumi, attraverso test di durata.

A settembre 2022 inizia la costruzione dello stampo rotazionale, realizzato in CNC da blocchi di alluminio e a gennaio 2023 viene stampato il serbatoio moto più grande mai costruito producibile in serie, con una capienza di 109 litri. I serbatoi sono particolari di sicurezza e Acerbis per AC50 segue i medesimi standard che l’hanno resa azienda leader del settore.

Insieme alla progettazione del serbatoio, inizia il design e lo sviluppo dell’abbigliamento tecnico dedicato che è stato indossato dai piloti. Il casco, che presenta una grafica disegnata in collaborazione con Drudi Performance, è il Tarmak di Acerbis. Si tratta del modello full face in fibra di carbonio del peso di soli 1350 grammi.

Il viaggio

AC50 non è solo tecnologia e know-how, ma anche viaggio, strada, avventura. Per arrivare a Capo Nord è stato intrapreso un percorso studiato nei minimi dettagli. Passando per Brennero, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia, per poi scendere finalmente verso il cuore della Svezia, fino all’ultima goccia di benzina. Dopo 5.409,8 chilometri il viaggio è finito e record è stato iscritto. Ma la voglia di avventura, scoperta e sviluppo di Acerbis non si ferma…