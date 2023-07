Il Mondiale Motocross non visitava Vantaa dal 1995. Quest’anno ci torna per il GP di Finlandia, 14° appuntamento della stagione 2023. Romain Febvre e Jago Geerts sono determinati a continuare il momento positivo, che conta quattro trionfi consecutivi per il pilota MXGP e tre per il belga in MX2. Con la differenza che quest’ultimo osserva più da vicino il leader iridato Andrea Adamo, ora distante solo 13 punti. In classe maggiore invece Jorge Prado conserva un margine di sicurezza interessante, anche se mancano ancora parecchi GP con tanti punti in ballo. Da segnalare il ritorno di Jeffrey Herlings, che ha ricevuto l’ok medico per questo round. Di seguito tutti gli orari del GP, con dirette e differite.

Motocross, le classifiche

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 564 punti; 2. Jago Geerts (Yamaha), 551 punti; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 4. Liam Everts (KTM), 487 p.; 5. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 6. Simon Laengenfelder (GASGAS), 438 p.; 7. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 8. Lucas Coenen (Husqvarna), 425 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 361 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 253 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 665 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 566 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 506 p.; 4. Ruben Fernandez (Honda), 481 p.; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 480 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 444 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 386 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 331 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 276 p.; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS), 203 p.

GP Vantaa, gli orari

La diretta integrale sarà come sempre garantita da mxgp-tv.com, visibile in abbonamento. Per quanto riguarda gli altri canali TV e streaming, su Eurosport 2 è prevista la “semidifferita” delle quattro gare della domenica, quindi due in diretta e due trasmesse più tardi. Su Raisport Play ci sarà la diretta streaming delle due gare MXGP, che saranno invece entrambe in differita in TV su Raisport.

Sabato 29 luglio

14:35 MX2 Qualifying Race

15:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 30 luglio

11:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

12:15 MXGP Gara 1 (0:00 su Eurosport 2, alle 20:30 su Raisport)

14:10 MX2 Gara 2 (alle 16:00 su Eurosport 2)

15:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, alle 21:30 su Raisport)

Foto: mxgp.com