Moto3, Alessio Mattei ospite al CIV Misano “Occasione last minute”

Tante presenze dal JuniorGP nel CIV a Misano. Anche Alessio Mattei, debuttante con MTA, si unisce alla lista, tornando in azione dopo il forfait a Barcellona per un piccolo problema fisico. Il team GP Project 2WheelsPoliTO (interessante progetto di cui vi parleremo in seguito) l’ha chiamato proprio all’ultimo per fare la sostituzione di un loro pilota, Kevin Milani: un’occasione che Mattei ha colto subito al volo. Già in archivio il giovedì di “presa di contatto”, da oggi si fa sul serio.

Chiamata al volo

“Mercoledì pomeriggio ho ricevuto la telefonata dal team GP Project 2WheelsPoliTO” ha raccontato Alessio Mattei a Corsedimoto. “Mi hanno chiesto se ero libero per sostituire un pilota che non poteva correre. È stata una cosa un po’ dell’ultimo secondo!” Ovviamente però il 16enne marchigiano non ha certo detto di no. All’orizzonte aveva solo allenamenti casalinghi in questa lunga pausa del JuniorGP (si corre di nuovo il prossimo ottobre ad Aragon), ma quale migliore allenamento di un fine settimana di gare? Il giovedì infatti è cominciata la presa di contatto.

Mattei: “C’è margine di miglioramento”

“Ieri ho fatto le prime prove libere” ha infatti proseguito. “Ho conosciuto la moto e ho rivisto Misano, era tanto tempo che non ci giravo. Sono un bel team, si lavora bene. Ora dobbiamo mettere un po’ a posto l’assetto, poi ci misureremo nelle qualifiche.” Primo contatto quindi decisamente positivo per Alessio Mattei. “Sono contento, il lavoro fatto fino ad ora mi è piaciuto, ma abbiamo tanto margine di miglioramento.” Il fine settimana è appena iniziato, vedremo come si comporterà nell’assolato circuito tricolore.