MotoGP, Pol Espargarò sull’errore di Aleix: “Puoi riderci su”

La gara MotoGP in Catalunya regala brutti ricordi ai fratelli Aleix e Pol Espargarò. Il pilota Aprilia manda in fumo il podio dopo un errore di valutazione all’ultimo giro, l’alfiere Honda chiude all’ultimo posto con un gap di 46″ dal vincitore. Partito dalla decima posizione è risalito fino alla quinta piazza al primo giro, ma la mancanza di grip lo ha fatto scivolare in fondo al gruppo giro dopo giro, superato persino dal jolly Ducati Michele Pirro.

Pol Espargarò evita l’incidente alla partenza

Il pilota catalano vuole lasciarsi alle spalle il week-end catalano: “Oggi abbiamo avuto una mancanza di grip rispetto alle sessioni precedenti, purtroppo. È davvero deludente perché sono partito benissimo ed ero in testa al gruppo“. Pol Espargarò ha visto cadere Nakagami, Bagnaia e Rins sotto i suoi occhi, per un soffio non è rimasto coinvolto nell’incidente. “Taka ha frenato troppo tardi, nel primo giro con il pieno di benzina è particolarmente difficile frenare la moto, è arrivato alla prima frenata con grande velocità e quando ha iniziato a frenare era un po’ tardi. E’ stato risucchiato dal traino degli altri piloti che lo precedevano, questo ha fatto aumentare ulteriormente la sua velocità negli ultimi metri e ha bloccato la ruota anteriore“.

L’errore del fratello Aleix

Il pilota giapponese del team LCR Honda salta la giornata di test MotoGP al Montmelò, questo si traduce in un maggior carico di lavoro per il minore dei fratelli Espargarò. La speranza è poter chiudere al meglio questa stagione prima del ritorno in KTM, dove occuperà l’angolo di box del team Tech3. Ma la domenica catalana ha regalato anche un altro dispiacere ai fratelli di Granollers, con Aleix che ha chiuso in lacrime dopo aver perso il secondo posto per l’errore al traguardo, vedendosi immeritatamente scivolare fino alla quinta piazza. “Puoi ridere di queste cose. È qualcosa che è successo a me in passato e anche a molti altri piloti. È dovuto alla concentrazione che mettiamo in tutta la gara, quando sei così concentrato che non vedi la lavagna o i grandi schermi sul circuito, cerchi solo di rendere al meglio in ogni curva. Stava facendo una gara incredibile e questo genere di cose può succedere… Tornerà più forte“.

