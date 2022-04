MotoGP, Pecco Bagnaia non molla: “Domani voglio correre”

Le qualifiche di MotoGP a Portimao hanno portato un altro colpo di sfortuna a Pecco Bagnaia. Nel Q1 prova l’azzardo gomme da asciutto, ma la pista presentava ancora troppe zone di bagnato. Le condizioni dell’asfalto erano al limite tra slick e rain, alla fine la scelta si è rivelata errata. Dopo il 13° posto nelle FP3, ha dovuto partecipare alla prima manche delle qualifiche. Un giro con gomme da rain ed è ritornato ai box per montare le slick, ma al primo giro è caduto riportando una botta alla clavicola.

Primi accertamenti al Centro medico del circuito, ulteriori approfondimenti in ospedale, ma fortunatamente nulla di rotto. Prima del warm up di domattina, Pecco si sottoporrà a un nuovo check-up con i medici per valutare se potrà partecipare alla gara e se riuscirà ad ottenere il fit dal Dr. Angel Charte. “Sono tornato in squadra dopo le visite mediche in ospedale. Non ci sono fratture, solo un colpo forte. Ora torno al lavoro perché la mia intenzione è quella di correre domani“, ha scritto sui social il pilota Ducati, che ha proseguito il lavoro ai box insieme agli ingegneri per studiare il setting della sua Desmosedici. Partirà dall’ultima posizione: per Bagnaia sarà una dura prova anche per il suo morale.

Le Ducati di Miller, Bezzecchi e Marini

Decisamente meglio è andata a Jack Miller che occupa la quarta posizione in griglia, con un gap di mezzo secondo dal compagno di marca Johann Zarco. “Le condizioni erano molto buone per noi. I ragazzi della Q1 hanno avuto vita molto più difficile. Anche le FP4 sono state difficili perché le gomme si surriscaldavano molto velocemente. Era strano perché la pista si stava asciugando e la linea ideale era quasi asciutta“, ha spiegato il pilota australiano. “Ma eravamo comunque più lenti di quando eravamo completamente bagnati“.

Buona giornata di qualifiche anche per i piloti del team Mooney VR46, con Marco Bezzecchi in seconda fila e Luca Marini in terza. “La squadra ha fatto un gran lavoro, avere Vale nel box mi ha dato una carica in più e possiamo fare un ultimo step sui dati per essere competitivi anche sull’asciutto“. Domani si prevede gara da asciutto e molti equilibri potrebbero cambiare dal momento che si è girato poco e nulla con le slick. “La chiave della gara sarà il warm-up per settare elettronica e gomme – sottolinea Marini -. Che gran piacere poi avere Vale al box: ha un’esperienza e un occhio senza eguali“.