MotoGP, Pecco Bagnaia in ospedale: titolo mondiale sempre più lontano

Pecco Bagnaia rimedia una brutta caduta nella prima manche delle qualifiche MotoGP a Portimao. Si rialza frastornato, si allontana dalla curva 2 e va ad appoggiarsi alle protezioni dove viene assistito da una dottoressa. Le sue condizioni non sembrano allarmanti, ma ha rimediato una dura botta alla clavicola, rientrare in pista è impossibile. Ai box Ducati hanno voluto tentare l’azzardo delle gomme slick quando ancora l’asfalto non era perfettamente asciugato, una mossa che costa cara per la corsa al titolo mondiale.

Qualifiche MotoGP da dimenticare per Pecco

Mentre in pista si corre la seconda manche delle qualifiche Pecco Bagnaia viene accompagnato al centro medico del circuito di Portimao. Non risultano fratture, ma viene deciso di trasportarlo in ospedale per una tac e scongiurare problemi minori ai tendini. Dopo le prime quattro gare il vicecampione MotoGP è 12° in classifica con 23 punti, a 38 lunghezze dalla vetta della classifica. Domani partirà dall’ultima piazza, ammesso che venga considerato ‘fit. Ancora una volta il pilota piemontese e il suo team sbaglia strategia gomme ma stavolta il colpo (morale) è davvero pesante.

A fare chiarezza sulle condizioni di Bagnaia è il dott. Michele Zasa della Clinica Mobile: “Le radiografie al polso destro sono negative. Ha un dolore al polso destro nella zona dello scafoide, un osso un po’ rognoso. Teniamo monitorata l’evoluzione, se dovesse avere ancora dolore ripeteremo la radiografia domani. A volte le fratture dello scafoide si nascondono, ma stavolta la radiografia era nitida e pulita“.

Caduta anche per Bastianini

Caduta anche per Enea Bastianini che fa un salto in Clinica Mobile dopo le Qualifiche MotoGP. Il leader del Mondiale scatterà dalla 18esima piazza, ma domani proverà a partire in modalità attack. “Ho provato a mettere le slick ma non sono riuscito a portarle a temperatura. Per entrare nella Q2 ho esagerato, peccato. Se fossi entrato più tardi non sarebbe successo. Mi fa male il polso, ma non è nulla di grave. Domani partiremo in modalità attack. Mi dispiace per il risultato, è tutto il week-end che fatico un po’. Non ci voleva, domani proveremo a resettare e ripartiamo. Domani dobbiamo rimontare, dovrò sfruttare al meglio il warm-up e speriamo di fare qualcosa di bello in gara“.

Foto: Dorna