MotoGP, Pecco Bagnaia ferito nel morale: “Certi articoli fanno male”

Un solo punto in due gare, non è certo l’inizio di stagione MotoGP che Pecco Bagnaia e Ducati si aspettavano. La caduta in Qatar e le difficoltà sul bagnato di Mandalika costringono il vicecampione del mondo a cercare una svolta quanto prima, anzi. Già dalla prossima gara in Argentina non ci sarà margine per gli errori, la pressione inizia a farsi sentire, soprattutto alla luce di un rinnovo contratto firmato anzitempo e che dovrà essere ricambiato a suon’ di risultati.

Stagione MotoGP in salita per Pecco

Su Bagnaia peso l’onere di riportare il marchio di Borgo Panigale alla riconquista del titolo MotoGP che manca dal 2007, ma l’inizio del Mondiale si è rivelato disastroso. Nelle qualifiche del sabato in Indonesia le bandiere gialle hanno complicato ulteriormente il week-end del giovane pilota della VR46 Academy, la pioggia ha fatto il resto. “Ero al limite con l’anteriore, ma forse non ho spinto come avrei dovuto. Però non capivo cosa stesse succedendo e spingere risultava difficile“, ha commentato nel post gara. “Non dico che sia stato un problema alle gomme. Sto solo dicendo che non ha funzionato come volevo. Normalmente sono un pilota sensibile quando si tratta di sentire il limite davanti. Ma domenica in Indonesia non è stato così“.

Ai box Ducati hanno fatto un passo indietro alla vigilia dell’appuntamento a Lombok, riservando alcuni aggiornamenti per i prossimi Gran Premi. La sensazione è che la Ducati Desmosedici GP22 sia una moto fortemente competitiva, ma ancora non si sono create le circostanze per spingere al limite la nuova freccia rossa. “E’ un momento difficile, ma dobbiamo pensare positivo e iniziare a essere competitivi fin da venerdì, come lo ero nel warm-up a Mandalika. Le sensazioni sono tornate dopo essermi concentrato su me stesso e sulla moto, ero pronto a lottare ancora per la vittoria, ma il risultato dice tutto il contrario“.

Bagnaia cerca la svolta in Argentina

Dopo due GP e 1 punto in classifica Ducati e Bagnaia risentono del doppio colpo sul morale, il titolo MotoGP rischia di svanire se non ci sarà una svolta repentina. Bisognerà lavorare anche sull’aspetto psicologico nei giorni che dividono dal Gran Premio dell’Argentina. “Sono molto sensibile, fa male leggere certi articoli su di me e vedere alcuni commenti negativi. E’ qualcosa che mi farà riflettere per tutta la settimana“, ha ammesso Pecco Bagnaia. “Ma conoscendomi quando arriveremo alla prossima gara penserò solo ad essere veloce… Sono anche fortunato ad avere le persone giuste che mi aiutano a casa, ovvero il mio allenatore e la mia ragazza”.

Il calendario MotoGP è ancora lungo e il campione piemontese ha tutto il tempo per riportarsi nelle posizioni che gli competono. Prima bisogna però resettare la mente: “Vorrei ricominciare da capo nella mia testa e pensare positivo“