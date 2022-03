LIVE MotoGP Indonesia: diretta Qualifiche in tempo reale

08:58 – 6° Enea Bastianini che si prende qualche rischio e va largo. 5° Diggia che sta dimostrando di potersela giocare alla pari con chiunque pur mancando di un pizzico di esperienza nella categoria MotoGP.

08:55 – Fabio Quartararo piazza subito un buon tempo in 1’31″2 seguito da Pecco Bagnaia e Jorge Martin

08:48: Sarà una gara difficile per Marc Marquez e le Honda in genere dopo il buon esordio del Qatar. Le cadute nelle FP2 del venerdì e nella Q1 del sabato ha compromesso il suo GP dell’Indonesia.

La prima manche delle Qualifiche MotoGP a Mandalika

08:43 – Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio passano alla Q2. 13° in griglia Luca Marini davanti a Marco Bezzecchi. Marc Marquez scatterà dalla 15esima piazza. In sesta fila Pol Espargarò, Andrea Dovizioso e Joan Mir. Alex Marquez 19°, Maverick Vinales 20°, ultime le KTM di Gardner e Fernandez, la Yamaha di Darryn Binder e la Honda di Nakagami.

08:40 – Marc Marquez cade ancora! Il pilota di Cervera commette l’errore a mettersi alle spalle di Nakagami e dopo il soprasso scivola sull’asfalto. A terra anche Joan Mir.

08:37 – Pecco Bagnaia migliora ancora il suo crono in 1’31″2, cade Bezzecchi. Intanto Marquez è rientrato in pista. Fabio Di Giannantonio 2°!

08:34 – Caduta di Marc Marquez! Il campione della Honda corre ai box per prendere un’altra moto e tentare l’ultimo time attack.

08:31 – 1’31″6 e Pecco Bagnaia balza in testa, seguito dai due compagni di Academy e da Marc Marquez 4 a 163 millesimi. 5° Di Giannantonio a quasi tre decimi dal piemontese della Ducati.

08:29 – Bezzecchi e Marini in testa!

08:26 – Piloti in pista: Bagnaia, Marquez, Pol Espargarò si giocano i due posti disponibili per la Q2. Ma Bezzecchi potrebbe sorprendere… Joan Mir finora in difficoltà con la sua GSX-RR.

08:22 – Pochi minuti al via della prima manche delle Qualifiche MotoGP del GP dell’Indonesia 2022.

L’ultima sessione di libere a Mandalika

08:15 – Le FP4 della MotoGP si chiudono con un giro sprint di Franco Morbidelli che va a prendersi la testa della classifica in 1’31″9 con una gomma soft nuova. Seguono Marco Bezzecchi a 4 decimi e Johann Zarco a poco più di mezzo secondo. 4° Quartararo seguito da Rins, Martin, Bastianini, Miller, Oliveira e Marini.

08:07 – Luca Marini monta la soft al posteriore e i tempi si abbassano sensibilmente ma è ancora fuori dalla top-10 (13°). Indietro Franco Morbidelli (17°) che non sta spingendo in sella alla Yamaha YZR-M1. Maverick Vinales 20° va alla ricerca di un miglior feeling con l’Aprilia RS-GP: l’adattamento al prototipo di Noale si sta rivelando più complicato di quanto previsto.

08:02 – La classifica provvisoria delle FP4 vede Bezzecchi al comando, seguito da Quartararo, Rins, Marquez, Martin, Oliveira, Bagnaia, Binder e i fratelli Aleix e Pol Espargarò a chiudere la top-10.

07:57 – Grande giro di Marco Bezzecchi, uno dei rookie della MotoGP: 1’32″4 e testa della classifica provvisoria nelle FP4. 16° il compagno di VR46 Academy Luca Marini, unico pilota che in questo momento sta provando una gomma hard al posteriore.

07:56 – Massima attenzione alla strategia gomme per la gara domenicale: “I team stanno già pensando in ottica gara, la posteriore soft e media possono sostenere la gara – spiega Piero Taramasso -. Le temperature sono sotto controllo. All’anteriore è possibile vedere tutte e quattro le soluzioni che abbiamo portato“.

07:52 – Marc Marquez e suo fratello Alex escono spesso in tandem e con le stesse soluzioni aerodinamiche. Entrambi hanno eliminato le alette in basso sulle loro Honda RC213V. Jack Miller è rientrato ai box per un problema alla sua Ducati Desmosedici GP22.

07:50 – Piloti pronti a ritornare in pista, ancora 23 minuti a disposizione per lavorare in ottica gara e qualifiche. Il miglior crono provvisorio è di Miguel Oliveira in 1’33″7 davanti a Joan Mir e Fabio Quartararo.

07:47 – Stop al cronometro delle FP4. Gli orari delle qualifiche slitteranno di almeno una ventina di minuti.

07:40 – L’ultima sessione di libere MotoGP è ancora ferma dopo la bandiera rossa.

07:30 – Nelle FP4 va a fuoco la Suzuki GSX-RR di Alex Rins, costretto ad abbandonare la moto in fiamme a bordo pista. Bandiera rossa. Cade anche Johann Zarco sulla macchia d’olio lasciata dal collega Suzuki.

Il riepilogo delle FP1-FP2-FP3 di MotoGP

Secondo turno di qualifiche in questa stagione MotoGP 2022: sul circuito di Mandalika, in Indonesia, va in scena un doppio turno di qualifiche da seguire passo dopo passo. Infatti le condizioni da bagnato riscontrate nelle FP3 hanno impedito di variare la top-10 del venerdì, anche se nel finale di sessione di prove libere qualche pilota ha provato a montare le gomme slick. Passeranno dal Q1 Andrea Dovizioso con la sua Yamaha M1, che ha quasi centrato il gruppo dei dieci nel primo giorno a Lombok. E ci saranno tutte le Honda RC213V, comprese quelle del duo factory Pol Espargarò e Marc Marquez.

Botta assorbita per il campione di Cervera dopo l’incidente alla curva 11 rimediata nelle FP2, ma oggi servirà il meglio di sé e un pizzico di buona sorte per accedere alla Q2. Dovrà fare i conti prima di tutto con il compagno di squadra, poi con la Ducati di Pecco Bagnaia, la Suzuki di Joan Mir, ma occhi puntati anche a Luca Marini desideroso di dimostrare il suo potenziale con la GP22.

A guadagnarsi l’accesso diretto alla Q2 della classe MotoGP sono le due Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, che sembrano soffrire di meno in assenza di un lungo rettilineo. Ampia presenza di Ducati con Johann Zarco, Jorge Martin, Enea Bastianini, Jack Miller. Si riconferma tra i più veloci anche Aleix Espargarò con la sua Aprilia, le KTM che svettano con Miguel Oliveira e Brad Binder (podio in Qatar) e la Suzuki di Alex Rins. Le qualifiche prenderanno il via alle 08:05 ora italiana.