Le condizioni della pista stanno migliorando dopo la pioggia notturna e mattutina, ma non abbastanza. Marc Márquez e Pecco Bagnaia, in vetta nelle FP3 su Marco Bezzecchi, tentano di trovare un piazzamento tra i primi 10 che garantirebbe l’accesso alla Q2, ma i tempi sono troppo alti per cambiare qualcosa in classifica combinata. Nessuna variazione quindi in top ten, composta dal duo Monster Yamaha, quattro Ducati, due KTM, la Aprilia di Aleix Espargaró e la Suzuki di Alex Rins. Saranno qualifiche interessanti… Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove 3

Tutti in pista con gomme rain, inizia così la terza e penultima sessione di prove libere MotoGP al Mandalika Circuit. Difficile quindi vedere stravolgimenti per quanto riguarda la top ten direttamente in Q2… Da dire però che a circa metà turno Miller e Bezzecchi escono con la doppia soft slick, seguiti poco dopo da Zarco, Oliveira, Rins e via via tutti altri. C’è spazio per qualche stravolgimento dell’ultimo minuto? La risposta alla fine è no: i tempi si abbassano rapidamente, ma non abbastanza da cambiare qualcosa in classifica combinata. Continua ad esserci qualcosa che non va sulla M1 di Quartararo, problemi anche per Rins, costretto a ripartire sulla seconda moto per i minuti finali. Nessuno dei due è a rischio, rimangono fuori invece tutte le Honda, Bagnaia, Mir e tanti altri.

La classifica FP3

La classifica combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com