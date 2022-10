MotoGP, Pecco Bagnaia capolavoro: “E’ stata una passeggiata”

Una domenica quasi perfetta per Pecco Bagnaia in Malesia, in attesa dell’ultimo round a Valencia per confermarsi il nuovo campione della classe MotoGP. La caduta del poleman Jorge Martin gli porge sul piatto d’argento la settima vittoria stagionale e ora comanda la classifica a quota 258 punti con un vantaggio di 23 punti su Fabio Quartararo. Al Ricardo Tormo di Cheste, dove arriverà anche il mentore Valentino Rossi per la grande festa, basterà chiudere al 13° posto o sperare in una non vittoria del campione Yamaha. Qui le video highlights del GP Malesia

Partenza sprint di Bagnaia

Una vittoria non certo sul velluto per Pecco Bagnaia a Sepang, ancora una volta deve battagliare con Enea Bastianini prima di salire sul gradino più alto del podio. Ma il grande capolavoro lo ha ricamato allo spegnimento dei semafori, quando si è fiondato dal nono posto in griglia al secondo, piazzandosi alle spalle di Jorge Martin e davanti ad Enea Bastianini. Nel debriefing il leader della MotoGP scarica la tensione: “E’ stata una passeggiata (ride, ndr). Non penso di aver mai fatto una partenza così buona. Neppure al Ranch dove di solito l’holeshot è mio. Una partenza così è stata devastante, la staccata alla curva 1 l’avevo studiata sinceramente ed è andata bene per fortuna“.

Una vittoria da titolo MotoGP

Per sei lunghi giri il madrileno del team Pramac sembrava imprendibile, di un altro pianeta. Ma come successo a Phillip Island chiede troppo alle gomme e stavolta finisce nella ghiaia. Il pilota del team Lenovo Ducati progrediva man mano che la benzina nel serbatoio scendeva di livello. “Ho seguito Jorge per due giri, poi ho avvertito che stavo stressando troppo la gomma posteriore e mi sono calmato un po’. Oggi il ritmo gara non poteva essere così veloce e purtroppo ha avuto un errore. Vincere non è stato facile, Enea era veloce come sempre – ha sottolineato Pecco Bagnaia -. Lui riesce a fare la differenza nelle curve veloci, io ero più veloce nelle curve lente e questo mi ha aiutato non poco“.

Pecco-attack in Malesia

Volti tesi ai box Ducati durante i 20 giri del GP della Malesia, la sfida ravvicinata tra Bagnaia e Bastianini ha fatto scalpitare i cuori di Tardozzi, Ciabatti e Dall’Igna. Nessun ordine di scuderia, anche stavolta il comportamento della Casa emiliana è esemplare. Gli inviti alla precauzione non sono stati accolti dall’alfiere sabaudo e a buon ragione. “Ieri mi dicevano di fare le cose con calma, invece sapevo che avrei dovuto attaccare subito e questo mi ha permesso di stare davanti. Nei primi giri ho avuto lo spettro dell’errore, stavo per sbagliare alla curva 7 quando ero vicino ad Enea, sono andato un po’ largo sul cordolo“, ha concluso Pecco Bagnaia. “Alla fine è forse la vittoria più bella di tutte, Quartararo era forte dal venerdì e penso ci siamo meritati di essere primo e secondo in classifica“.