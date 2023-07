MotoGP: operazione anche per Di Giannantonio, in attesa di conoscere il suo futuro

Dopo Fabio Quartararo e Jorge Martin, anche Fabio Di Giannantonio ha approfittato della pausa estiva della MotoGP per andare in sala operatoria. Niente di grave, per la ripartenza del campionato a Silverstone (4-6 agosto) sarà in ottima condizione fisica.

Il pilota romano ha pubblicato su Instagram una foto con l’avambraccio destro fasciato, quindi probabilmente l’intervento chirurgico ha riguardato un problema di sindrome compartimentale. In questi anni non sono state poche le operazioni di questo tipo. Comunque è andato tutto bene e Diggia ha così commentato: “Pit stop dal chirurgo per arrivare a Silverstone al 100%. Tutto bene, grazie a tutti per i messaggi“.

MotoGP, quale futuro per Di Giannantonio?

Di Giannantonio punta a disputare una seconda parte di campionato MotoGP 2023 migliore rispetto alla prima. Finora ha accumulato 34 punti, che sono già più di quelli che aveva conquistato alla fine dello scorso anno da rookie, però per ottenere la conferma nel team Gresini Racing serve di più.

Ha un contratto in scadenza, il rinnovo è fortemente a rischio e la sua sella è ambita da più piloti. Carlo Pernat ci vorrebbe piazzare il “suo” Tony Arbolino, attuale leader della Moto2. Ci sono stati rumors anche su Franco Morbidelli, il cui prolungamento con Yamaha è incerto. Diggia rischia di rimanere fuori dalla MotoGP. Non sono mancati i rumors su un eventuale trasferimento nel Mondiale Superbike, potrebbe essere lì il suo futuro nel caso in cui non riuscisse a mantenere una sella in top class. Vedremo dove correrà nel 2024.

Foto: Instagram