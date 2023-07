Nicolò Bulega a Misano, va in pista il futuro Ducati Superbike

Nicolò Bulega è lanciatissimo verso la conquista del Mondiale Supersport ma sente sempre più il profumo di Superbike. Appena il tempo di tornare in Romagna dopo la doppietta in Inghilterra che ha indossato di nuovo casco e tuta per due giorni di test in sella con la Panigale V4 del test team a Misano. E’ la terza volta che il pilota romagnolo sale in sella alla Ducati, i precedenti sempre a Misano e successivamente al Mugello. Tracciati sui quali il reparto corse bolognese ha una banca dati sterminata, utilissimi per capire e Nicolò è pronto al salto di categoria.

Bulega sulla Ducati ufficiale 2024

Stando a quanto trapela, sembra che i provini stiano andando ben oltre le aspettative. Bulega con la Superbike sta andando forte, forse fortissimo. Lo si intuisce anche con l’insistenza di questi test. Se la Ducati ti fa girare tre volte (sei giorni) con la Superbike ufficiale più evoluta possibile, significa che i tecnici del reparto corse hanno giù intravisto notevolissimo potenziale. I tempi non trapelano, ma la soddisfazione si. La promozione in Superbike, su una Ducati in ogni caso ufficiale, è certa. Resta solo da capire con quali colori. Il team Aruba non ha ancora deciso chi affiancare al confermatissimo Alvaro Bautista, per tenersi aperta ogni possibilità. Alcune posizioni in MotoGP sono da definire, incluso Johann Zarco che piacerebbe a tanti in Superbike, promoter Dorna incluso. Ma al momento l’ipotesi più concreta è proprio Bulega a fianco di Alvarito. Nel 2025, qualora lo spagnolo decidesse di smettere (a 41 anni…) Aruba si ritroverebbe l’erede in casa, già pronto e maturo. Per giunta italiano.

Intanto c’è il Mondiale da vincere

Con la doppietta di Donington il vantaggio di Nicolò Bulega nel Mondiale cadetto è salito a +55 punti su Stefano Manzi. Siamo appena a metà cammino, ma il destino del campionato sembra tracciato. La V2 avrà pure un certo vantaggio tecnico, ma basta osservare i piloti direttamente dalla pista per rendersi conto di quanta differenza stia facendo il figlio d’arte: papà Davide è stato campione europeo della 250. Bulega sembra destinato a seguire lo stesso cammino di Andrea Locatelli, che dominando il Mondiale Supersport ’20 si è guadagnato il posto in Yamaha ufficiale, a fianco di Toprak Razgatlioglu. Tra l’altro alla sua prima stagione nella categoria principale si era classificato quarto con vari podi all’attivo. Locatelli è stato da poco confermato sulla Yamaha fino al 2025 incluso.

Michael Rinaldi, un futuro da scrivere

Nicolò prenderebbe il posto di Michael Rinaldi, il cui futuro adesso è quanto mai incerto. “Quando non gira non gira” si dice in Romagna e sta vivendo uno tra i periodi più difficili della sua carriera. I posti disponibili nei team ufficiali sono ormai esauriti, resta la Yamaha lasciata libera da Toprak ma per quel posto c’è la fila. Restano invece numerose opzione nei team satellite di prima fascia. Probabilmente arriverà Marc VDS, interessato a gestire una o due Ducati. Anche altri team attualmente in pista (Motocorsa) potrebbero aggiungere una seconda moto. Le pedine sono in movimento, intanto Bulega si sta godendo il test che andrà avanti fino a mercoledi 5 luglio.

Foto: Instagram