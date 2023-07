Dodò Boggio, finalmente la vittoria in ETC “Ci voleva proprio!”

La battaglia serrata, il guizzo finale, un’esultanza quasi “sopra le righe”. A Portimao Edoardo Boggio ha realizzato una grande gara, ottenendo il suo primo trionfo del 2023. Assieme a Guido Pini è ormai una solida certezza tricolore in European Talent Cup, ma al torinese di Aspar Team era mancato finora il guizzo da podio. All’Autodromo do Algarve ha rimediato: all’ultima curva “Dodò” Boggio riesce a beffarli tutti ed a tagliare il traguardo per primo di un soffio. Interrotto un digiuno durato quasi un anno: l’ultimo podio, nonché ultimo trionfo, era arrivato il 3 luglio 2022! Un’importante iniezione di fiducia per essere sempre più protagonista: il racconto della sua domenica trionfale.

Edoardo Boggio, complimenti: finalmente la vittoria quest’anno!

Dopo alcune gare difficili, come le ultime in Rookies Cup o quelle della fine dell’anno scorso, una vittoria ci voleva proprio! Siamo sempre andati forti in ETC, anche se non era ancora arrivato il risultato… Cinque quarti posti! Abbiamo sbagliato qualcosa all’ultimo giro o non sempre siamo stati fortunati, ma era comunque questione di tempo.

Raccontaci il tuo fine settimana a Portimao.

È stato un inizio un po’ complicato. Giovedì al primo giro del primo turno ho rotto il motore, quindi non ho potuto girare. Nel pomeriggio dovevo provare la moto, visto che non mi piaceva tanto il setting, c’è stato tanto vento e sono rimasto a lungo fermo ai box e praticamente non ho girato quasi per niente. Venerdì poi ho di nuovo rotto il motore, stavolta nuovo! Il mio weekend praticamente è iniziato venerdì pomeriggio, un solo turno di prove libere e poi direttamente le qualifiche.

Edoardo Boggio, non esattamente l’inizio ideale…

Infatti mi sono ritrovato subito un po’ più indietro. Ma nelle QP2 con più caldo e più vento sono riuscito ad abbassare il tempo di un secondo: ho chiuso 7°, non è malissimo per aver girato così poco e senza poter provare. Sapevamo però che in gara si poteva fare molto di più, ma così non sapevo bene neanche il ritmo che potevo avere, anche se ero abbastanza convinto di poter restare nel gruppo davanti.

Una partenza non perfetta per te, ma hai recuperato subito.

No infatti, non sono partito fortissimo… Da settimo sono finito 12°, ma ho tenuto la calma e la concentrazione. In ogni giro passavo due piloti, finché non mi sono ritrovato nel gruppo di testa. Sono rimasto calmo e concentrato, ma nell’ultimo giro ero nel “posto sbagliato”. L’ideale era il 2° o 3° posto per pensare di vincere la gara, invece io ero 6°! Ma sono riuscito a fare un ultimo giro e soprattutto un ultimo settore veramente forte, passando tutti.

Con il guizzo vincente poi proprio all’ultima curva.

Nell’ultimo settore avevo passato Moodley, O’Gorman, poi l’ultima curva sono riuscito a farla piena. Sono uscito veramente forte da quel punto e mi si è mossa tantissimo la moto. Ma ho tenuto il gas aperto e sono riuscito a passare Guido [Pini] e Salmela, e ho vinto! In quell’ultimo giro sono anche riuscito a fare il mio giro veloce, a un decimo dal miglior giro della gara. Non è stato male.

Il miglior giro proprio alla fine: Edoardo Boggio, hai tenuto un gran ritmo!

Volevo il podio o la vittoria, ci ho provato fino alla fine. Era da tanto tempo che non salivo sul podio, dall’anno scorso a Jerez, e tornarci vincendo non è male!

Un “pronto riscatto” dopo un weekend difficile ad Assen in Rookies Cup.

Ero partito bene, il feeling con la moto era buono e mi sentivo molto fiducioso. Poi nelle prove 2 sono scivolato alla chicane finale proprio negli ultimi minuti quando stavo cercando di migliorare il tempo, e ho perso un po’ di confidenza. Non mi ha aiutato in qualifica e partivo 17°, molto indietro: partire davanti è sempre fondamentale, in tutt’e due le gare quindi non sono riuscito a dimostrare quello che potevo fare. In Rookies Cup al momento non sta girando bene, ma sono convinto che nelle ultime gare si può fare bene.

Fisicamente adesso come stai?

Sto bene: la mano è a posto, mi dà solo un po’ fastidio il piede. In moto non mi crea problemi, ma non cammino ancora benissimo, non riesco ad appoggiarlo bene. Al momento non sto facendo niente, ma dopo Barcellona tornerò in Italia e vedremo.

La prossima settimana si corre di nuovo, appunto a Barcellona. Quanto ti carica questo successo per il prossimo round?

È un risultato importante, ma non bisogna esaltarsi troppo, altrimenti sbagliare è un attimo. Barcellona comunque mi piace molto, si adatta bene al mio stile di guida. Bisogna però rimanere concentrati e lavorare come abbiamo fatto finora, i risultati arriveranno anche lì.

