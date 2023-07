Edoardo Boggio finalmente ce l’ha fatta, Guido Pini è al 3° podio consecutivo, il 4° in 5 gare. I nostri migliori portacolori in European Talent Cup sono solidi protagonisti anche a Portimao, dove arriva l’occasione giusta per Boggio. Interrotto un digiuno iniziato lo scorso 3 luglio 2022 con le due vittorie a Jerez, seguite da una raffica di zeri. Dopo una sequenza di quarti posti, il piemontese di Aspar Team è riuscito all’ultimo a trovare il momento giusto per avere la meglio su Pini&co. Il campione in carica è grande protagonista, più volte prende anche il comando della corsa: sul finale non è perfetto, ma si conferma ancora sul podio. Ecco com’è andata la gara unica di questo weekend.

Sette in fuga

Assente il rookie Leonardo Zanni per un piccolo problema fisico, al suo posto c’è di nuovo Alberto Ferrandez. Tutto pronto per la corsa all’Autodromo do Algarve di Portimao: pole position di Maximo Quiles, Guido Pini è proprio nella casella accanto, Dodò Boggio parte dal 7° posto in griglia. I primi due realizzano lo scatto migliore al via, non si può dire lo stesso del torinese che finisce ampiamente fuori dai 10… Ma riesce a riprendere immediatamente i primi: in questo modo abbiamo sette piloti in grado di fare la differenza, che quindi in breve tempo riusciranno a staccare tutti gli altri. Non esattamente in tranquillità, visto che da subito sarà una battaglia da cardiopalma! Potrebbe davvero vincere chiunque, neanche il tempo di stilare una classifica che questa cambia immediatamente, con i nostri due portacolori in piena lotta per la zona podio.

Colpaccio Boggio

Si decide tutto alla fine, non manca anche un inatteso colpo di scena proprio nel corso dell’ultimo giro: incredibilmente Maximo Quiles, passato al comando, è scivolato! Cocente delusione per il leader European Talent Cup, mentre i sei protagonisti rimasti continuano a giocarsela senza tregua. Serve l’intuizione giusta, quella che mette in pratica Edoardo Boggio, passando al comando all’ultima curva e riuscendo a beffare di un nulla gli avversari e solo alla bandiera a scacchi. Ce l’ha fatta, ecco il primo podio e la prima vittoria dell’anno! Casey O’Gorman è 2°, il campione in carica Guido Pini accarezza a lungo l’idea della vittoria, ma è un altro grande podio per il numero #1 di AC Racing.

Trionfo Boggio, la top 16

Top 10 in campionato

1. Maximo Quiles – Aspar Junior Team – 124 punti

2. Brian Uriarte – Team Estrella Galicia 0,0 – 123 punti

3. Dodò Boggio – Aspar Junior Team – 95 punti

4. Guido Pini – AC Racing Team – 90 punti

5. Rico Salmela – Team Estrella Galicia 0,0 – 88 punti

6. Alberto Ferrandez – Finetwork MIR Junior Team – 53 punti

7. David Gonzalez – Cuna de Campeones – 52 punti

8. Jesus Torres – Cuna de Campeones – 40 punti

9. Pau Alsina – Artbox – 31 punti

10. Guillem Planques – First Bike Academy – 31 punti

Foto: Aspar Team