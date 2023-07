Tre piloti italiani e tre Ducati sul podio in gara-2 Supersport a Donington. Per la prima volta nella storia della categoria la Casa di Borgo Panigale monopolizza il podio con Nicolò Bulega che conquista la sua ottava vittoria stagionale dopo aver dimostrato, ancora una volta, una superiorità impressionante. Il titolo iridato sembra quasi una formalità per il pilota del team Ducati Aruba, pronto per la promozione in Superbike. Secondo podio consecutivo per Yari Montella che è tornato a sorridere dopo un periodo molto difficile. Terzo Federico Caricasulo, dopo un’ottima gara.

Le emozioni più forti le ha regalate anche oggi Stefano Manzi che commuove per coraggio, tenacia e terminazione con una Yamaha decisamente inferiore rispetto alle Ducati.

La cronaca

Bella partenza di Yari Montella che si porta subito davanti ma già nel corso del primo giro Nicolò Bulega lo passa, conquista la leadership e va via. Dietro Federico Caricasulo e Stefano Manzi che passa Montella e conquista il secondo posto con un gran giro. Il pilota del Ten Kate non vuole lasciare fuggire Nicolò Bulega: spinge come un dannato e cerca di fare miracoli ma al quinto giro scivola. Riprende la moto, rientra in nona posizione e cerca subito di risalire. Mentre è in rimonta sorpassa Mahias, c’è un contatto tra i due e viene inflitto un long lap penalty a Stefano Manzi che intanto aveva già guadagnato diverse posizioni. Tutto da rifare. Il riminese non si arrende e si lancia in una nuova rimonta. Intanto Mahias è costretto al ritiro.

Al quindicesimo giro Marcel Schroetter cade mentre è quinto: gran botto e la sua MV Agusta è praticamente disintegrata. Il pilota tedesco riporta una contusione alla scapola e alla schiena.

Davanti le posizioni sono praticamente cristallizzate con Nicolò Bulega che amministra il vantaggio accumulato nei primi giri, secondo un brillante Yari Montella che per la prima volta in carriera conquista due podi nello stesso week-end. Terzo Federico Caricasulo e quarto lo spagnolo Adrian Huertas su Kawasaki.

Stefano Manzi termina la gara al quinto posto: con una caduta ed un long lap arrivare a 11″6 da Bulega è comunque una bella impresa. Nella top 10 anche Raffaele De Rosa. Ancora una splendida prestazione dell’inglese Tom Booth-Amos, sesto e primo nel Challenge con la Kawasaki del MotoZoo di Fabio Uccelli, a tutti gli effetti il team rivelazione di questo campionato. A punti la wildcard irlandese Rhys Irwin con la Suzuki GSXR750. Era da tanti anni che con si vedeva una Suzuki in Supersport e vederla addirittura a punti è molto bello.

