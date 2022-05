MotoGP Mugello: Pubblico dimezzato dal 2019, ecco i dati ufficiali

Al Mugello è tempo di bilanci. Il circuito piace tanto agli italiani ma non solo, per un GP d’Italia aperto al pubblico per la prima volta dal 2019. Quando non c’era il Covid, un’emergenza che ha stravolto i programmi per due anni nel caso del tracciato toscano. L’anno scorso s’è rivista la MotoGP al Mugello, questa edizione infine è stata la prima con i tifosi nuovamente presenti. Non si può dire però che le previsioni siano state esattamente rispettate…

Il confronto 2019-2022

Andiamo a spulciare i dati delle presenze, comunicati in via ufficiale da Dorna. Nel venerdì di GP l’Autodromo del Mugello ha registrato 10.815 presenze tra Tribune e Prato. Sabato si sono contate 19.602, la domenica 43.661 In totale stiamo parlando di 74.078 presenze per l’intero fine settimana. Un brusco calo rispetto al periodo pre-Covid: nel 2019 lo stesso GP Italia aveva richiamato 139.329 persone, un numero già minore di 11.000 presenze rispetto all’edizione dell’anno prima. Un ritorno del pubblico quindi più scarso del previsto per uno dei due appuntamenti tricolori della MotoGP.

Rispetto agli altri GP

Guardiamo anche i dati degli altri sette round finora disputati. Peggio del Mugello c’è solamente la tappa del Qatar con un totale di 17.972 presenze nei tre giorni di GP. Più o meno la metà del record (32.252) registrato nel 2019, prima dell’esplosione della pandemia con tutte le sue conseguenze. Davanti al Mugello c’è l’Autódromo do Algarve di Portimao con 75.900 presenze in totale, schizzano ampiamente oltre i 100.000 tutti gli altri GP. Siamo a 102.801 presenze per l’esordio al Mandalika Circuit in Indonesia, procediamo con le 123.101 persone presenti per la tappa a Jerez. Termas de Río Hondo è al secondo posto con un totale di 186.759 presenze in totale, netto vincitore finora è il GP di Francia. Le Mans infatti ha fatto il pieno con ben 225.000 persone accorse per tifare i ragazzi del Mondiale MotoGP.

Foto: Valter Magatti