MotoGP Qatar, Bastianini comanda il warm up. I tempi Moto2 e Moto3

Ultime sessioni prima di dare il via alle gare inaugurali di questa nuova stagione 2022. Per quanto riguarda la MotoGP, Enea Bastianini inizia la domenica nel migliore dei modi, ovvero piazzandosi al comando nel warm up. Per quanto riguarda la Moto3 il riferimento è Dennis Foggia, ma la sua sarà una gara molto difficile… Augusto Fernández è invece il pilota al comando nella categoria Moto2. Vediamo com’è andata, ricordando la programmazione completa.

Warm Up Moto3

La prima notizia per questa categoria è la conferma ufficiale di sanzioni per Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki ed il poleman Izan Guevara (qui i dettagli). Dopo le tante voci di ieri, ecco questa mattina l’annuncio per manovre discutibili registrate ieri in Q2. Sarà una gara in salita soprattutto per il nostro portacolori in Leopard Racing, che chiude intanto il warm up con il tempo di riferimento, seguito da Ayumu Sasaki e da Deniz Öncü. Turno complesso invece per SIC58: a referto incidenti sia per Lorenzo Fellon che per Riccardo Rossi.

Warm Up Moto2

Da segnalare un’assenza per infortunio. Si tratta di Somkiat Chantra, che in seguito ad un incidente ha riportato una frattura scomposta al mignolo della mano destra. Per quanto riguarda la classifica, si fa vedere uno dei due ragazzi del team di Aki Ajo, ovvero Augusto Fernández, che chiude davanti agli acciaccati Marcel Schrötter (recente frattura ad una mano) e Sam Lowes (fastidi da tendinite). Settima piazza per il poleman Celestino Vietti davanti a Tony Arbolino.

Warm Up MotoGP

Ultima sessione prima della gara, l’occasione finale quindi per apportare gli ultimi aggiustamenti. C’è chi si aspetta una corsa di gruppo, chi pensa a pochi piloti in lotta per il podio, ma quel che è certo è che al momento è impossibile prevedere un vincitore. Intanto arriva la prima scivolata del GP per Marc Márquez, che giusto ieri si mostrava “preoccupato” per non essere ancora caduto… A referto pure un piccolo ‘rodeo’ poco dopo per il #93, mentre finiscono a terra anche Raúl Fernández e Fabio Di Giannantonio. Il turno si chiude con una doppietta rossa: svetta Enea Bastianini, Johann Zarco è a 96 millesimi, terza piazza per Aleix Espargaró.

Foto: Valter Magatti