MotoGP Motegi, sorprende Di Giannantonio “Ma la spalla fa male”

La stagione 2023 è stata decisamente sotto tono per Fabio Di Giannantonio ed è da mesi che ci s’interroga sul suo futuro. Si è parlato perfino di un suo possibile passaggio in Superbike sempre categoricamente smentito dal pilota romano. In due stagioni in MotoGP non si è mai avvicinato al podio pur guidando una Ducati. Attualmente è all’ultimo posto in classifica tra i piloti in sella ad una moto di Borgo Paginale, eccezion fatta per Bastianini che ha saltato tante gare per infortunio. Mentre si attende di sapere se sulla moto del team Gresini salirà realmente Marc Marquez, Diggia ha avuto un sussulto. Certo, i risultati delle prove libere non fanno testo più di tanto però a Motegi ha conquistato un ottimo sesto tempo che apre le porte dirette della Q2. In Giappone è l’unico a difendere i colori del Gresini Racing MotoGP per l’assenza di Alex Marquez per infortunio.



Fabio Di Giannantonio è ancora alle prese con qualche problema fisico alla spalla destra ma si è trovato a proprio agio sul tracciato giapponese fermando il cronometro sul tempo di 1’43.947, a due millesimi da Marco Bezzecchi. Sabato cercherà un’importante posizione in griglia.



“Siamo stati velocissimi da subito e sulla moto stavo benissimo – commenta Fabio Di Giannantonio – Non mi aspettavo onestamente di poter fare questi tempi, ma è uscito tutto abbastanza facile. Sono molto fiduciosa in vista del sabato. Purtroppo rimane il dolore alla spalla che sul giro secco non sarà un problema, ma potrebbe complicarci la vita in sprint e gara. Un avversario in più contro cui combattere”.

