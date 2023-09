Honda MotoGP, Shinichi Kokubu lascia il ruolo di Direttore Tecnico

Novità in casa Honda. Il Direttore Tecnico Shinichi Kokubu ha lasciato l’incarico dopo aver lavorato per oltre trent’anni per il produttore giapponese sia in MotoGP che, per un breve periodo, in Formula 1. Il progettista ha recitato un ruolo di primaria importanza. Al suo ingegno si devono il successi di Valentino Rossi, Casey Stoner Nicky Hayden e Marc Marquez.

Al momento i suoi compiti sono stati affidati a Tetsuhiro Kuwata che però ha un ruolo più amministrativo che tecnico.

Kokubu Shinichi Kokubu è entrato a far parte della Honda Racing Corporation nel 1986, lavorando nel dipartimento di sviluppo sui progetti 500c, TT F1 e TT F3. Dal 1996 al 2001 è stato Project Leader per il telaio NSR500 e nel 2002 è stato Project Leader generale per la NSR500. Successivamente è diventato il responsabile del telaio della RC211V utilizzata da Honda nel 2003. Con quel telaio, la Honda trionfò per anni. Vinse due mondiali con Valentino Rossi ed uno con Nicky Hayden. Nel 2008 è diventato il capo del progetto RC212V diventando poi il direttore tecnico quattro anni dopo. Nel 2016 ha assunto il ruolo di direttore generale della divisione tecnica e sviluppo della Honda.

Honda sta esaminando una serie di opzioni per sostituire Kokubu che lascia proprio mentre Marquez sta decidendo se onorare il suo contratto con HRC per il 2024 o cercare di rilanciarsi in sella alla Ducati di Gresini Racing.

Pare che Marquez abbia chiesto alla Honda di assumere nuovi tecnici per potenziare lo sviluppo della RC213V, ingegneri europei. Il rimpasto tecnico appare a tanti come una sorta di estremo tentativo per provare a trattenere il pilota spagnolo.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Foto Honda Racing