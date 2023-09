Dopo aver brillato a Montmelò, Maverick Vinales ha iniziato con il piede giusto anche a Misano. Il pilota Aprilia ha chiuso la giornata di prove MotoGP con il secondo tempo assoluto, andando sotto il precedente record della pista e venendo battuto solo da Marco Bezzecchi.

MotoGP Misano, Vinales molto soddisfatto

Vinales è molto soddisfatto al termine della giornata: “Sensazioni molto positive. Ho ripreso il feeling che avevo lasciato a Montmelò. Mi sono trovato bene con la moto, funziona benissimo. Sono molto contento, perché sono sei gare che siamo molto competitivi e ho tanta voglia per domani. Un obiettivo sarà essere in prima fila e poi darò tutto nelle gare“.

Misano può essere il posto giusto per la prima vittoria con l’Aprilia? Maverick è positivo: “A Montmelò era uguale e anche a Silverstone, pure l’Austria era un buon circuito. L’importante è essere lì davanti, con questa moto riesco ad essere preciso e rapido. Il team ha capito cosa mi serve per essere veloce e ogni volta mi confermo“.

L’ex pilota di Suzuki e Yamaha è davvero entusiasta del suo passo gara: “Ci ho lavorato ed è super buono. 1’31” di ritmo, si vola, è incredibile. Abbiamo tutto per lottare, poi in gara può succedere qualsiasi cosa. Il potenziale c’è, anche se ci sono cose da migliorare. Comunque sono contento del livello a cui sono e di come guido la moto“.

Vinales sa chi sarà l’ostacolo principale tra lui e la vittoria: “Ducati. Hanno piloti super forti, Martin e Bezzecchi hanno fatto la differenza ma domani ci saranno anche Bagnaia, Marini, tutti. Cercherò di difendermi bene. Pedrosa? Non so, ma oggi è stato velocissimo. Vero che ha fatto i test qui, però è andato bene“.

Foto: Valter Magatti