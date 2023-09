C’era grande attesa di vedere come se la sarebbe cavata Francesco Bagnaia a Misano dopo il brutto incidente avuto a Montmelò. Dopo una mattinata in cui ha cercato di capire la reazione del suo fisico alle diverse sollecitazioni della guida, nel pomeriggio è andato meglio e ha ottenuto un settimo tempo che gli permette di accedere direttamente al Q2 delle Qualifiche, un risultato importantissimo.

MotoGP Misano, Bagnaia molto contento

Bagnaia al termine della giornata si è presentato sorridente ai microfoni dei media: “Sono stati giorni molto difficili prima di arrivare qui. Tutto sommato riusciamo ad essere veloci. Ho dovuto trovare una soluzione rispetto a stamattina perché nelle curve a destra non riuscivo a piegare e a mettere bene il piede. Non riesco a piegare la gamba quanto vorrei. Nel pomeriggio sono partito subito in una direzione migliore e siamo veloci. Il time attack è venuto abbastanza bene, ma quello che mi ha soddisfatto di più è il passo gara con le gomme usate. In pochi possono dire di aver fatto 31.6 con pneumatico usato, sono soddisfatto e contento“.

Considerando quello che è successo domenica scorsa in Catalunya, è sorprendente che sia riuscito ad essere così competitivo oggi pomeriggio. Vedremo domani come andranno le qualifiche e poi la sprint race, dove ci faremo meglio un’idea sulla sua tenuta fisica e sul suo ritmo.

Pecco esulta per la top 10

Fisicamente è dura per il pilota Ducati, che sta cercando di gestirsi al meglio e anche di essere competitivo. Con una giornata in moto alle spalle, domani potrebbe andare meglio di oggi: “Il dolore è intenso, però minore rispetto a stamattina e spero che diminuisca per domani. In queste condizioni sono più instabile in frenata, perché non posso forzare sulla gamba. Fortunatamente questa pista ha molto grip. Non so cosa aspettarmi per il resto del weekend, aver chiuso in top 10 oggi è stato come conquistare una pole position“.

Pecco è andato oltre le sue aspettative, probabilmente, e adesso spera che la sua condizione fisica cresca per permettergli di guidare meglio. Infine, non poteva mancare una domanda sull’eventuale passaggio di Marc Marquez sulla Ducati del team Gresini: “Credo che sarebbe competitivo da subito – ha risposto – e avere un pilota come lui sarebbe una grande sfida. Mi piacerebbe, sarei contento se succedesse“. Non rimane che attendere per capire cosa accadrà.

Foto: Ducati Corse