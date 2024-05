Marc Marquez sembra sempre più vicino alla sua prima vittoria con la Ducati. A Le Mans ha disputato due gare straordinarie partendo dalla tredicesima casella della griglia e arrivando secondo al traguardo. Ormai ha raggiunto un ottimo livello alla guida della Desmosedici GP23 e sarà interessante vedere se anche nel prossimo gran premio in Catalogna si confermerà nelle prime posizioni. Vincere nell’appuntamento di casa sarebbe qualcosa di fantastico e sicuramente ci proverà.

MotoGP Barcellona, Marquez indica i favoriti

Il pilota del team Gresini Racing ere tra gli ospiti al Monastero de Sant Miquel del Poble Espanyol al Barcellona per la presentazione del Gran Premio di Catalogna. In tale occasione ha confermato la sua soddisfazione per il momento che sta vivendo: “Sono tornato a ballare con le moto più belle. Dopo quattro anni con tanti infortuni e risultati che non arrivano – riporta Marca – inizi a dubitare di te stesso. Ho deciso di fare un cambiamento con l’obiettivo di divertirmi ed essere di nuovo competitivo, sta funzionando bene“.

Sono in molti a pronosticare che lotterà per il titolo MotoGP 2024, però non vuole sbilanciarsi troppo: “Per me il fatto di lottare faccia a faccia con Martin e Bagnaia è già tanto“. Sicuramente, Jorge Martin e Pecco Bagnaia sanno di non poterlo sottovalutare.

Ducati non favorita in Catalogna?

Marquez va alla caccia della sua prima vittoria con la Desmosedici del team Gresini, ma non sa se Barcellona sarà il posto giusto per farcela: “Questa pista non è una delle migliori per me, ma c’è la spinta dei tifosi che può aiutare molto. In questo weekend ci proverò con una moto diversa“.

Anche se i principali piloti Ducati saranno inevitabilmente tra i favoriti, Marc non sottostima altri colleghi: “Se avete quattro soldi puntateli sull’Aprilia, perché qui sono sempre andati molto forte“. Aprilia nel 2023 ha vinto le due gare con Aleix Espargaro, mentre Maverick Vinales ha fatto terzo nella Sprint e secondo nella manche lunga. Il team di Noale si candida per essere il principale antagonista della pattuglia ducatista.

Foto: Instagram @mm93