MotoGP, la verità su Ducati e Pramac: Gino Borsoi vuota il sacco

Ducati e Pramac ancora non hanno ufficializzato il rinnovo dell’accordo per altri due anni, dopo che Yamaha ha tentato il team di Paolo Campinoti con una super offerta. La casa di Iwata è alla disperata ricerca di una squadra satellite, ma Ducati per adesso gode della leadership indiscussa nel Mondiale. La Desmosedici GP è una garanzia, anche se nel paddock della MotoGP non sempre contano le moto. Bisogna fare i conti con i soldi…

L’arrivo di Gino Borsoi

La vicenda fra team è legata strettamente al mercato piloti, dato che a Borgo Panigale dovranno scegliere tra Jorge Martin e Marc Marquez per la squadra ufficiale. Fino al Mugello i vertici Ducati non esprimeranno la decisione definitiva e intanto in Pramac si godono il momento d’oro con la leadership in campionato MotoGP. Parte del merito va anche al nuovo team manager Gino Borsoi che ha colmato perfettamente il vuoto lasciato da Francesco Guidotti. “Sono arrivato al momento giusto, in cui una squadra che stava già lavorando molto bene ha avuto un’esplosione della grande stella che è Jorge… Lui ha una grande squadra alle spalle e non dobbiamo dimenticare il grande supporto della Ducati“.

L’attesa per Martin

Nella passata stagione hanno lasciato giocare il Mondiale fino all’ultimo Gran Premio, con Pecco Bagnaia che si è aggiudicato il titolo iridato per un soffio. Quest’anno continuano a dare massima disponibilità tecnica al team di Paolo Campinoti, con il pilota madrileno che guida la classifica meritatamente. Gino Borsoi e i suoi uomini stanno svolgendo un lavoro impeccabile, poi a fare il resto ci sta pensando Jorge Martin. Tutti vorrebbero vedere il madrileno nel team factory dal 2025, sebbene la promozione non sia per nulla scontata dopo l’approdo di Marc Marquez sulla Desmosedici. “Chi prende davvero le decisioni e i tempi è Gigi Dall’Igna – sottolinea Borsoi in un’intervista al podcast ‘Por Orejas’ -. La dead line sarà al Mugello“.

La partnership Pramac-Ducati

Cosa deciderà di fare il team Pramac? Continuerà con la Casa emiliana o si lascerà tentare dalla nuova avventura Yamaha? “Io e Campinotti non vogliamo lasciare la Ducati. C’è stato qualche attrito all’inizio della stagione, che col tempo si è ripresentato. Ovviamente tutto quello che accadrà al Mugello con questa decisione potrebbe spostare l’ago della bilancia da una parte o dall’altra“, ammette il team manager. “Jorge è in un momento perfetto, l’anno scorso ha lottato fino all’ultima gara e quest’anno ha migliorato i suoi risultati fin dal primo minuto ed è in testa alla classifica del Mondiale con 39 punti di distacco“. La mancata promozione di Jorge Martin nella squadra ufficiale, quindi, potrebbe pregiudicare la lunga collaborazione tra Ducati e Pramac…

Foto Pramac Racing