Che sfida in Supersport al TT 2024 a 130 mph di media

Ritenere in vista del TT 2024 la Supersport una classe “cadetta” suona come un delitto. Per il livello dei partenti, per il semplice fatto che, ormai, anche le sportive di media (e più) cilindrata riescano a viaggiare a 130 mph di media sul giro, la Supersport rischia di diventare una delle categorie più combattute e spettacolari di questa edizione. Alla sfida tra i migliori road racers si combina il confronto tra le case costruttrici, con Triumph e Ducati determinate a giocarsela con le realtà giapponesi.

HICKMAN E DUNLOP AL TT 2024

Proprio questa si profila come una dele principali tematiche d’interesse nelle due gare in programma tra sabato 1 e mercoledì 5 giugno. Su tutti i favoriti della vigilia rispondono al nome di (sempre loro…) Michael Dunlop e Peter Hickman. Il primo, autore di una prodigiosa doppietta lo scorso anno, ha accantonato la sua “fidata” Yamaha R6 per sposare la causa Triumph. Una scelta che, di fatto, lo uniforma al rivale ‘Hicky‘. Quest’ultimo, con la sua PHR Performance, da anni ha scommesso sulla Street Triple 765 RS ed è deciso a raccogliere i frutti anche in questa categoria. D’altronde, insieme a Dunlop, rientra tra gli unici due piloti con almeno un giro del Mountain a 130 miglia orarie di media con una Supersport.

IL PREPOTENTE RITORNO HONDA AL TT 2024

Parlando sempre di costruttori, Honda con la nuova CBR 600RR punta a fare la voce grossa. Oltre a Paul Jordan (che partirà con il numero 1 con i colori Jackson Racing) e la coppia Padgett’s formata da Conor Cummins e Ian Hutchinson, per la prima volta dal 2019 si rivedrà in questa categoria Honda Racing UK, presente tuttavia con il solo Dean Harrison. Nonostante i pochi chilometri di test a referto, ‘Deano‘ e la realtà di Havier Betran sono convinti di poter puntare alla vittoria, con una 600 che sembra andare.. come un 1000!

ATTENZIONE ALLA DUCATI

A proposito di 1000cc (o quasi), desta curiosità e sensazione l’arrivo di Ducati. Una Panigale V2 vestita con i colori Powertoolmate correrà con Davey Todd, reduce dalla vittoria di classe in Gara 2 alla North West 200. Certo: il TT è un’altra storia, ma sulla carta ci sono tutti i presupposti per riportare la casa di Borgo Panigale sul podio all’evento. L’ultimo risale addirittura al 2003, quando John McGuinness concluse secondo al Senior TT con la 998R MonsterMob, mentre l’ultima vittoria ci riporta addirittura al 1995 con il primato di Robert Holden nella Singles Race.