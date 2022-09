MotoGP Misano: primo giorno senza Valentino Rossi, una nuova normalità

Primo Gran Premio di San Marino di MotoGP senza Valentino Rossi e a Misano è tutto diverso fin, dal venerdì mattina. Sembra di essere tornati indietro ai tempi del vecchio autodromo di Santamonica, trent’anni fa. Complice anche il meteo incerto degli ultimi giorni, non c’è molto pubblico tuttavia ci sono i veri appassionati. Per la prima volta a Misano vedono poche bandiere giallo fluo con il 46. Valentino Rossi sta gareggiando ad Hockenheim nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore? Chissà.

Sono presenti in circuito i tifosi di Franco Morbidelli decisi a sostenere il loro beniamino in un periodo difficile. Ci sono già i supporters di Enea Bastianini, i fans di Pecco Bagnaia, quelli di Dominique Aegerter che sperano di festeggiare il titolo del pilota svizzero in MotoE ed altri. Sono tutti però estremamente composti. Non si assiste a scene di delirio come in presenza di Vale.

A Misano c’è il sole, il clima è quasi estivo e nella prima giornata si nota una grande serenità generale. Tra le hospitaly si sente il profumo il buon cibo: c’è chi sorseggia una birra seduto sulle terrazze dei team e chi passeggia. Perfino i campioni di MotoGP possono spostarsi all’interno del paddock indisturbati. E’ tutto insolitamente tranquillo, quasi non sembra di essere a Misano per la MotoGP.

I team hanno tantissimi ospiti e molti di questi sono venuti in circuito con la famiglia. Nel paddock ci sono bambini estasiati, con gli occhi che brillano davanti alle hospitality ed alle moto.

Nel pomeriggio si svolgono le consuete conferenze stampa. In quella di Enea Bastianini c’è un’incursione degli youtubers “theShow” che rivolgono al Bestia delle domande demenziali a tema culinario, tra sconcerto ed ilarità generale. Questi episodi portano un ventata di freschezza ed un pizzo di leggerezza a tutto ambiente.

Lo slogan del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è “Race Evolution” e nella prima giornata sembra di essere realmente al primo giorno di una nuova era.

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey