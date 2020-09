MotoGP, Misano: Il ‘casco dell’uguaglianza’ di Franco Morbidelli

Franco Morbidelli a Misano con un casco speciale. In bella evidenza le parole 'Time Out' e 'Uguaglianza', riprendendo un film di Spike Lee.

Il Gran Premio MotoGP di casa (in questo caso doppio) è sempre un’occasione per realizzare vari omaggi da parte dei piloti italiani. È il caso di Franco Morbidelli, che dal terzo turno di libere sfoggia un casco speciale. Per lui una bella citazione dal film “Fa’ la cosa giusta” di Spike Lee.

TIME OUT e UGUAGLIANZA (in tante lingue diverse) le due parole principali che campeggiano sul disegno del suo casco, realizzato da Aldo Drudi. Da sempre molto sensibile ai temi sociali, Morbidelli ha voluto così mandare un messaggio forte, visto anche il complesso periodo storico che stiamo vivendo.