Francesco Bagnaia intrattabile nelle FP3: riscritto il nuovo record assoluto di Misano, prima di un incidente finale. Seguono Viñales, Quartararo e Morbidelli.

Brilla Francesco Bagnaia nel terzo turno di prove libere a Misano-2. L’alfiere Pramac Racing (caduto poco prima della bandiera a scacchi) cancella il record assoluto della pista, accedendo direttamente alla Q2 con il miglior crono della sessione. Si avvicina sul finale Maverick Viñales, ma non abbastanza per sopravanzare il pilota piemontese, seguono i due piloti Petronas Yamaha Fabio Quartararo e Franco Morbidelli (ancora non a posto). Non mancano svariate cadute e tanti nomi interessanti che dovranno disputare la Q1, compreso il leader iridato Dovizioso! Si comincia alle 14:10.

Come detto, terzo determinante turno di prove libere in cui si decide la top ten che accederà direttamente al secondo turno di qualifiche. Non manca una curiosa modifica alla tuta di Dovizioso: sulla schiena, al posto di ‘Undaunted’ (intrepido), ora compare la scritta ‘Unemployed’ (disoccupato). Sessione che non comincia bene né per Miller né per Oliveira, protagonisti di scivolate dopo pochi minuti. Da sottolineare che le temperature sono più basse rispetto alla prima giornata di questo Misano-2, anche per questo i tempi faticano a migliorare. Casco leggermente modificato per Morbidelli, pur mantenendo la sostanza ed il messaggio già mandato la scorsa settimana.

Gira ad intermittenza però il fresco vincitore di Misano-1, ancora alle prese con qualche problema allo stomaco che si trascina da lunedì. Sul finale del turno invece Bagnaia mette le ali: cancellato il nuovo record assoluto (stampato da Viñales la scorsa settimana), l’italiano passa così al comando, mezzo secondo più rapido di Binder nelle FP2. Nei minuti finali scivola Pol Espargaró, secondo botto del turno per Oliveira, cade anche Bagnaia, mentre scatta l’ultimo assalto per un posto in Q2. Nessuno supera l’alfiere Ducati, che precede un terzetto Yamaha, mentre sarà una Q1 movimentata…

La classifica delle FP3

La classifica combinata