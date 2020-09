BSB Oulton Park Prove 2: Buchan risponde a O’Halloran

Primato di Danny Buchan (FS-3 Kawasaki) nelle libere pre-qualifiche ad Oulton Park davanti a Jason O'Halloran (McAMS Yamaha) e Bradley Ray (Synetiq BMW).

Si prospetta una qualifica aperta a più protagonisti ad Oulton Park. Questa la tesi emersa da una conclusiva sessione di prove libere del British Superbike che ha riportato in cima al monitor dei tempi Danny Buchan (FS-3 Kawasaki), ma con Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) e Bradley Ray (Synetiq BMW by TAS) che sembrano avere il colpo in canna.

VOLA BUCHAN

Capace di spezzare l’egemonia Ducati lo scorso anno nel primo evento disputatosi ad Oulton Park con un doppio-podio, Danny Buchan in 1’34″819 si è preso la leadership delle FP2 migliorando l’1’35″180 siglato ieri da Jason O’Halloran. Il portacolori FS-3 Kawasaki, due volte in pole quest’anno, confida di non depauperare questo potenziale velocistico nelle tre gare in programma, dando una svolta (tardiva?) alla sua stagione 2020.

O’HALLORAN E RAY

Scontando 4 decimi di gap, Jason O’Halloran si è confermato ad alti livelli con il secondo tempo insieme a Bradley Ray, terzo con la BMW del TAS Racing, ribadendo il suo feeling con il tracciato di Cheshire (doppio-podio 2019 con Suzuki). Non figura nelle posizioni che contano il capo-classifica Glenn Irwin, undicesimo, di fatto sbagliando il suo ultimo giro, lasciando così spazio alla riscossa Ducati con Christian Iddon quarto, Tommy Bridewell sesto e Jos Brookes nono. Nella top-10 si conferma Luke Mossey con il quinto tempo, il mattatore di Silverstone Kyle Ryde (7°) e si rivede Peter Hickman (10°)

CADE RYAN VICKERS

Se Jack Kennedy alla prima uscita con la Kawasaki Lee Hardy Racing è dodicesimo in progressione, il giovane Ryan Vickers è stato autore di una brutta caduta nel finale di sessione alla Old Hall, finendo al centro medico per tutti gli accertamenti del caso.

Bennetts British Superbike 2020

Oulton Park, Classifica Prove Libere 2

1- Danny Buchan – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 1’34.819

2- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.455

3- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 0.464

4- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.638

5- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 0.706

6- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.775

7- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.918

8- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.013

9- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 1.021

10- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 1.065

11- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.071

12- Jack Kennedy – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.076

13- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.084

14- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.132

15- Lee Jackson – Rapid Fulfillment FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.204

16- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.532

17- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 1.586

18- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 1.718

19- Keith Farmer – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.138

20- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 2.293

21- Tom Ward – Bike Devil – Kawasaki ZX-10RR – + 2.503

22- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 3.444

23- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 3.768

24- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 3.821

25- Bjorn Estment – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 4.115

26- Brian McCormack – The Roadhouse Macau by ON-1 – BMW S1000RR – + 5.745