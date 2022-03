MotoGP, Miller-Quartararo botta e risposta: “Non devo chiedere scusa”

Le condizioni da bagnato nella domenica di MotoGP a Mandalika sembravano potessero favorire le abilità di guida di Jack Miller. Il pilota australiano della Ducati, dopo il ritiro dovuto ad un problema di elettronica nella gara del Qatar, ha chiuso al 4° posto in Indonesia con un ritardo di 5,6 secondi dal vincitore Miguel Oliveira. Un buon risultato che però non rende onore e gioia a ‘JackAss’, costretto a cedere la gioia del podio al compagno di marca Johann Zarco.

Scintille MotoGP tra Jack e Fabio

Al termine della gara Miller è stato particolarmente severo nei confronti di Fabio Quartararo per una serie di manovre atte ad impedire il sorpasso del pilota australiano. “L’avevo appena superato e in quel momento è andato contro la mia gamba, era abbastanza chiaro, è la stessa cosa che ha fatto a Johann più tardi”, ha spiegato Jack Miller al termine della gara. “Non credo sia necessario fare una cosa del genere quando qualcuno ti ha appena sorpassato, accelerare contro la sua gomma anteriore in quel modo“.

Il pilota della Ducati vuole incontrare il rivale francese nel paddock per parlargli di quanto accaduto nei primi giri del GP d’Indonesia: “Gli parlerò volentieri di questo, perché non è la prima volta che lo fa. Poi ha visto Johann (Zarco, ndr). Ok, la Yamaha è una moto che gira molto bene, ma questo non significa che puoi aprire il gas e andare dritto contro la mia ruota anteriore, con il rischio di farmi cadere. Non credo che sia giusto“.

Jack Miller non comprende l’atteggiamento di Quartararo in quelle prime fasi di gara, quando c’era ancora tutto il tempo per avanzare e lo stato della pista era particolarmente rischioso per la presenza di zone bagnate: “E’ andato dritto verso di me e mi ha colpito alla tuta, era chiaro che in quel momento avevo un passo migliore di lui. Stavo risalendo dal 9° posto, lui partiva dalla pole e lo stavo sorpassando. Penso che fosse un rischio inutile…“.

Quartararo risponde a Miller

Ma il campione in carica della MotoGP ha già dato risposta alle parole di Miller: “Non mi importa di ciò che ha detto… Non mi interessa, perché lui, in passato, ha fatto delle manovre aggressive. Onestamente non credo che la mia si possa definire aggressiva“, ha detto Fabio in conferenza stampa. “Non so se abbia avuto modo di vederlo in televisione, ma prima di parlare penso che dovrebbe vederlo perché non ho fatto niente di male“.

Al termine del Gran Premio di Mandalika Jack Miller si è avvicinato alla Yamaha di Quartararo per chiarire la situazione. “Mi sono accorto che non era per niente contento, ma insisto che non ho fatto nessun movimento strano… Dal mio punto di vista, quando faccio un brutto sorpasso, mi scuso, ma in questo caso… non ho niente da dire“.