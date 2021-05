MotoGP, Ducati sogna il 4° successo consecutivo al Mugello

Ducati Team per ben figurare nel GP d'Italia. Con Jack Miller, fresco di rinnovo, e Pecco Bagnaia si punta in alto, per riprendere il filo del triennio 2017-2019.

Gran Premio d’Italia in cui chiaramente piloti, team e costruttori di casa vorranno ben figurare. Tra questi certo rientra Ducati, che vorrà cercare di riprendere da dove si è fermato prima della cancellazione dell’evento 2020 al Mugello. Nel triennio 2017-2019 infatti il gradino più alto del podio è stato occupato da un pilota della casa di Borgo Panigale, rispettivamente con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. A cui aggiungere anche la prima vittoria MotoGP in rosso grazie a Casey Stoner nel 2009 (interrompendo la striscia vincente di Valentino Rossi). Con Jack Miller, fresco di rinnovo, e Pecco Bagnaia certo le aspettative rimangono molto alte.

“Il Gran Premio d’Italia è la nostra gara di casa e si corre al Mugello, uno dei miei tracciati preferiti!” Francesco Bagnaia esprime così tutta la carica per questa tappa sempre molto sentita, quest’anno di ritorno in calendario. Anche se i precedenti ci dicono che ha visto il podio una sola volta, nel 2016 in Moto3. “Sarà la prima volta che scenderò su questa pista vestendo i colori ufficiali del Ducati Team” ha poi aggiunto. “Durante le ultime gare il mio feeling con la Desmosedici GP è sempre stato ottimo ed il Mugello è un circuito che si presta molto bene alle caratteristiche tecniche della nostra moto. Vedremo come andrà questo weekend, ma sono determinato e fiducioso.”

Il compagno di box è ancora più carico. Jack Miller arriva da due splendidi successi e proprio ieri è arrivato il rinnovo per il 2022, quindi perché non puntare a festeggiare come si deve a casa Ducati. Su una pista però che non gli ha mai sorriso troppo: il miglior risultato è un 10° posto nel 2013 in Moto3, uno dei due soli piazzamenti a punti ottenuti nel mondiale. “Dopo quasi due anni torniamo al Mugello e sono molto contento, questa pista è sempre speciale. Sarà un fine settimana diverso senza i fan sulle tribune, ma sono sicuro che tutti i Ducatisti tiferanno per noi da casa! Dopo aver vinto gli ultimi due Gran Premi, sono molto motivato ed ho voglia di mantenere questo slancio.”

Foto: motogp.com