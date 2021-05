Honda Racing UK: ecco le CBR per l’assalto al BSB 2021

Con colori HRC, Honda Racing UK andrà all'assalto quest'anno del titolo nel British Superbike con Irwin, Takahashi e Mizuno più Neave nella Superstock 1000.

Nuovi colori, rinnovate ambizioni. Honda Racing UK ha svelato la livrea, comprensiva dell’inonico tricolore blu-bianco-rosso HRC, che vestirà le CBR 1000RR-R per la stagione 2021 del British Superbike. A caccia di un titolo che manca ormai dal 2013 a questa parte, la squadra di Havier Beltran è pronta a sferrare un attacco a tre punte con Glenn Irwin affiancato dai pupilli HRC Takumi Takahashi e Ryo Mizuno, più Tom Neave atteso protagonista della Superstock 1000 britannica.

MISSIONE TITOLO

Gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno, al debutto assoluto in gara della nuova CBR 1000RR-R, hanno rinfrancato i propositi ambiziosi di Honda Racing UK. Con Glenn Irwin a lungo capo-classifica ed una moto in grado di vincere all’esordio, HRC è tornata ad interessarsi al British Superbike. La casa madre supporterà la squadra vittoriosa in 4 distinte occasioni del BSB (2006, 2007, 2010, 2013), affidandogli inoltre due suoi piloti. Da una parte il tre-volte vincitore della 8 ore di Suzuka Takumi Takahashi, reduce da un difficile 2020 nel Mondiale con MIE Racing, dall’altra il giovane Ryo Mizuno, al suo debutto nel motociclismo europeo.

NUOVI COLORI

Per sincerare questa rinnovata attenzione della casa madre riposta sul BSB, Honda Racing UK cambia anche da un punto di vista estetico. La livrea “Stealth” lascia spazio al classico tricolore HRC, replicando a tutti gli effetti la colorazione di base della Fireblade Triple R stradale. Colori Factory a tutti gli effetti anche per la CBR Stock condotta da Tom Neave, all’assalto del titolo Stock 1000 sfumato proprio nel finale del 2020.