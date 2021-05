Superbike, Jonathan Rea vende la sua Kawasaki ZX-10R

Jonathan Rea mette all'asta la sua Kawasaki Ninja ZX-10R usata nella stagione Superbike 2016. Ma il motore conta 0 km e sarà omologata per uso stradale.

Una bella notizia per tutti i fan di Jonathan Rea e per gli amanti della Superbike. Su eBay è in vendita la sua Kawasaki ZX-10R da allenamento. Un modello del 2016 caratterizzato da un motore completamente nuovo con 0 km e modifiche di Provec Racing per uso in pista. Numero di telaio: JKAZT00SSA000611. Il proprietario è il diretto interessato, Jonathan Rea, con documenti e targhe del Regno Unito. Unità attualmente custodita nel quartier generale di KRT / Provec Racing a Granollers, in Spagna. La ZX-10R ha livrea con i colori ufficiali KRT Winter Test e adesivi Kawasaki / Monster / Elf / Motocard / Akrapovic.

La Superbike verrà consegnata al miglior offerente e al momento la cifra è schizzata a 25mila euro. Il fortunato vincitore dell’asta avrà diritto anche ad un pass VIP per un week-end del World SBK a scelta, comprensivo di un giro ai box, pranzo nell’hospitality KRT, abbigliamento ufficiale firmato dal sei volte campione del mondo. Inoltre Jonathan Rea descriverà personalmente tutte le modifiche apportate alla Ninja al nuovo proprietario. Tra i dettagli tecnici: telaio elettrico e kit racing ECU, scarico Akrapovic, catena e pignoni Renthal, manubrio e pedane Racing realizzati da Provec Racing.

Inoltre questo esemplare unico di Kawasaki viene offerto con un secondo set di ruote e kit stradale costituito da luci, targa e specchietti. Per maggiori informazioni visitate l’apposita pagina eBay.