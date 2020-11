MotoGP: Mika Kallio correrà al posto di Lecuona a Portimao

Mika Kallio sarà al via con Tech3 nel Gran Premio del Portogallo. Il tester finlandese sostituirà Iker Lecuona, fuori causa per positività al Covid.

Tech3 corre ai ripari per l’ultimo appuntamento della stagione MotoGP 2020. Ecco che vedremo in azione Mika Kallio: il tester finlandese è stato chiamato per sostituire Iker Lecuona. Il giovane valenciano costretto a saltare anche la tappa portoghese dopo la positività al Covid-19 riscontrata sabato. Per la prima volta rivedremo Kallio in azione da parecchio tempo: le ultime uscite sono state a fine 2019 come sostituto dopo la rottura tra KTM e Johann Zarco.

“Una situazione difficile per il team, mi dispiace per Iker” ha dichiarato il pilota di Valkeakoski. “Non sarà facile neanche per me, visto che non ho guidato la moto molto spesso quest’anno. Certo sarà interessante vedere a che livello sono, oltre ad imparare una nuova pista e molte altre cose. Il gruppo di lavoro poi sarà un’altra novità. Insomma, sarà una bella sfida e cercherò di dare il massimo. È un onore correre in MotoGP, per questo ringrazio Hervé e Tech3 per permettermi di tornare a correre, anche se solo per l’ultima gara dell’anno.”

“Incredibile com’è volata la stagione” ha aggiunto Hervé Poncharal. “Non vediamo l’ora però di andare a Portimao, i test sono stati positivi e siamo pronti a competere.” Dà poi il benvenuto a Mika Kallio per quest’ultima tappa 2020. “Lo seguiamo da anni, è una parte importante del progetto KTM in MotoGP. Anzi, potremmo dire che la moto è quasi la sua bimba. Per la sfortunata situazione di Iker sarà con noi per quest’ultimo GP. Gli ho già detto che non c’è troppa pressione su di lui, che deve solo divertirsi e chiudere questo weekend con sensazioni positive. Non vediamo l’ora di lavorare con lui.”