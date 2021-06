MotoGP, Miguel Oliveira ‘mina vagante’ anche ad Assen?

Miguel Oliveira 6° in griglia, dove può arrivare in gara? Lui si nasconde: "Un po' più lontani rispetto ai primi." Ma la grinta non manca.

Chi certo non possiamo dimenticare neanche per questo Gran Premio è l’attuale uomo di punta KTM. Sesta casella in griglia MotoGP per Miguel Oliveira, esattamente come sette giorni fa al Sachsenring. Il risultato poi lo sappiamo bene… Dove può arrivare invece ad Assen? Certamente il ricordo più bello del pilota portoghese è la vittoria conquistata in Moto3 nel 2015, quando vestiva i colori Red Bull KTM Ajo. Le Yamaha finora sembrano avere qualcosa in più, ci sono anche le Ducati, ma da tre GP Oliveira è grande protagonista in zona podio. Perché quindi interrompere questa striscia positiva…

Aggiungiamoci che è stato l’unico alfiere KTM presente in Q2. Lecuona ha mancato di un soffio la qualificazione (eliminato proprio all’ultimo da Zarco), Petrucci è 18°, Binder invece ha chiuso penultimo. Dal pilota #88 invece arriva un sesto posto decisamente promettente, anche se come sempre non si lascia andare a facili entusiasmi. “È un piazzamento leggermente migliore rispetto al Sachsenring, almeno abbiamo qualche metro in più prima della prima curva” ha dichiarato con una punta di ironia a qualifiche concluse. Come sempre servirà una buona partenza per evitare possibili fughe, tenendo viva ogni possibilità.

“Abbiamo svolto un ottimo lavoro nelle FP4, provando un paio di gomme differenti” ha aggiunto. Non è mancato del lavoro sul telaio per migliorare in termini di grip. “In seguito siamo riusciti a realizzare un buon secondo run in qualifica.” Buon sesto posto, con un appunto. “Ci sentiamo però un po’ più lontani rispetto alle prime posizioni. Assen sarà per noi una pista difficile.” Non vuol dire certo che non ci proverà: Oliveira vuole fare bene, per chiudere al meglio la prima parte di stagione 2021. “Arriveremo in gara con grande motivazione e positività.”

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” Bestseller su Amazon Libri

Foto: motogp.com