MotoGP: Michele Pirro “Mi dispiace per Marquez, averlo in pista è goduria”

Michele Pirro non gareggia in MotoGP a tempo pieno ma frequenta il paddock del Motomondiale da vent’anni. Il tester Ducati è certamente uno tra i più grandi esperti di moto tutt’ora in attività come pilota, è quindi la persona ideale a cui chiedere una disamina del week-end appena trascorso.

Michele, che idea ti sei fatto della MotoGP 2022 da dentro?

“Nella MotoGP c’è un livello incredibile. I giovani, soprattutto, sono molto veloci ed hanno a disposizione delle moto competitive che danno la possibilità di arrivare ad un livello alto. Le MotoGP sono migliorate tanto in questi anni. Questa classe è ancora più difficile, basta veramente poco, qualche decimo per essere nella parte a in quella bassa della classifica. E’ tutto molto complicato.

Ti aspettavi la pole di Diggia con i ragazzi della VR46 in prima fila?

“Chiaramente nessuno si aspettava la pole di Diggia ed i ragazzi VR46 così avanti ma sono molto veloci e lo hanno già ampiamente dimostrato. A Mugello c’erano delle condizioni particolari e magari si sono presi qualche rischio in più di altri. In ogni caso bisogna solo fargli i complimenti perché sono veramente bravi”.

Quartararo continua a volare.

“Quartararo è una conferma, anche qui ha dimostrato che è l’uomo da battere per il Mondiale perché comunque ha fatto una gran gara. Le Yamaha sono in difficoltà però lui c’è sempre”.

In questo week-end c’è stato l’annuncio dell’intervento di Marquez e c’è grande incertezza sul suo futuro. Come vivi questa cosa da collega?

“Per Marquez mi dispiace perché è un talento, un campione come lui al nostro sport fa solo bene. Indipendentemente dalla tifoseria, averlo in pista è sempre una goduria. Spero, mi auguro, che nel finale di stagione e il prossimo anno possa ritornare ed essere protagonista. Un po’ di incertezza sul suo futuro c’è. In una MotoGP così non puoi permetterti di non essere al cento per cento fisicamente perché altrimenti non sei competitivo e per un vincente come lui è ancora più difficile accettarlo”.

E’ stato il GP Del Mugello senza Vale. Chi conquisterà il cuore degli appassionati?

“E’ stato il primo Mugello senza Vale, un po’ scarico di pubblico rispetto al passato. Bisogna ricostruire un po’ tutto e ricordiamoci che arriviamo anche da due anni di Covid. Ora abbiamo Bagnaia che è stato protagonista e la Ducati ai vertici: gli appassionati italiani non possono non apprezzare queste cose. Credo che serva solo un po’ di tempo e magari a Misano rivedremo il pubblico delle grandi occasioni”.

