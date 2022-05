MotoGP, mercato piloti: Razali gioca il jolly, Ducati mescola le carte

Tra il Mugello e Catalunya verranno annunciati i primi colpi di mercato piloti MotoGP. Fabio Quartararo sembrava il grande protagonista fino a qualche settimana fa: tutti in attesa della prima mossa del campione che avrebbe scatenato un effetto domino sui contratti. Invece il francese non sembra avere alternative alla Yamaha, nonostante il suo manager Eric Mahè continui a lamentare la delusione del pilota anche dopo il GP di Le Mans, chiedendo garanzie sui programmi futuri della Casa di Iwata. Quartararo non scenderà dalla sella della M1, dopo la “bomba” Suzuki le priorità del mercato sono altre.

Honda e Joan Mir in cerca di intesa

Honda è vicina alla firma di Joan Mir, anche se l’operazione non è così scontata come sembrava inizialmente. Alberto Puig ha fatto un’offerta, ma il manager Paco Sanchez ha fatto intendere che è insufficiente. Non ha nessuna intenzione di “svendere” il campione di MotoGP 2020 e chiede un ingaggio all’altezza della sua fama, sebbene sia consapevole che nessun costruttore potrà offrirgli un salario simile a quello che oggi prende con Suzuki. Inoltre non ci sono alternative factory valide: KTM ha virato su Jack Miller, Alex Rins e Pol Espargarò. Aprilia si avvia verso la riconferma di Aleix Espargarò dopo un lungo tira e molla sui compensi, Maverick Vinales pronto ad accettare qualsiasi offerta da Noale. E in Ducati non ci sarà posto…

Miller verso KTM

La Casa di Borgo Panigale prova a rimescolare le carte al suo interno. Nel team Mooney VR46 non ci saranno novità, Luca Marini e Marco Bezzecchi non si muoveranno dal box coordinato da Pablo Nieto. In Pramac Johann Zarco è vicinissimo alla riconferma e potrebbe proseguire qui l’avventura MotoGP di Jorge Martin, con Enea Bastianini maggior accreditato al team Ducati factory. A questo punto per Jack Miller resterebbe una sola possibilità: il team Gresini Racing, ma non sembra far gola all’australiano. Del resto Paolo Ciabatti aveva messo in preventivo il possibile addio: “Possiamo offrirgli qualcosa che potrebbe non considerare abbastanza buono per lui e quindi andare in una direzione diversa“. Resta quindi una Ducati Desmosedici GP a disposizione…

Razali ‘jolly’ della MotoGP

KTM proseguirà con Brad Binder, Jack Miller potrebbe essere indirizzato nel team Tech3 qualora venisse riconfermato Miguel Oliveira. La Casa di Mattighofen si priverà di almeno un rookie tra Remy Gardner e Raul Fernandez, con l’australiano favorito per la partenza dopo le dichiarazioni del suo manager Paco Sanchez. Alex Rins è un obiettivo possibile, si considera anche il ritorno di Pol Espargarò. Molto dipenderà anche dalle decisioni della Dorna: lascerà vuote le due selle libere della Suzuki o permetterà l’ingresso di un team satellite? In una posizione favorevole si ritrova la squadra di Razlan Razali: oscilla tra Yamaha e Aprilia, valuterà la migliore offerta nelle prossime settimane. Ormai certo l’addio di Andrea Dovizioso (ipotesi collaudatore), Darryn Binder non sembra rinnovabile, quindi due posti liberi per un “grande escluso” del mercato e per un giovane pilota di talento dalla Moto2: in cima alla lista dei desideri c’è Celestino Vietti.