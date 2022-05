Valerie Thompson: la donna più veloce del mondo

Chi ama la velocità sa quanto si possa diventare dipendenti dall’adrenalina che procura. Immaginate di poter arrivare poi a superare record del mondo, battere non solo gli altri ma anche se stessi ad ogni occasione possibile. Sono poche le donne che ci hanno provato nella storia e una di queste è l’attuale detentrice del titolo di donna più veloce del mondo: Valerie Thompson.

Ragazza da record

Nata a Tacoma, Washington, nel 1967, Valerie ha iniziato a competere a 38 anni e l’ha fatto in modo davvero non convenzionale e cioè con le gare di accelerazione. Nel 2006 infrange il primo record arrivando a toccare i 234,34 km/h in sella ad una Harley-Davidson Panhead preparata da Keith Ball. L’anno successivo, con lo stesso modello, toccherà i 260.23 km/h. Nel 2012 la statunitense crea il team Valerie Thompson Racing e, in partnership con BMW e in sella alla S 1000 RR, inizia a infrangere vari record arrivando ai 317,71 km/h nella classe Production, a 318,63 km/h nella Modified Gas e a 320,68 km/h nella Modified Fuel.

Razzo

Per ben 10 volte (ad oggi) ha superato il record di velocità terrestre a bordo non solo in moto preparate ma anche di una streamliner chiamata BUB 7, classificata come moto ma che somiglia più ad un razzo. Disegnato da Dennis Manning, membro dell’AMA Hall Of Fame, questo veicolo ha battuto record dal 2006 al 2008 e dal 2009 al 2010. Nel 2018 Valerie Thomson è diventata la donna più veloce d’Australia quando allo Speed Week (DLRA) ha raggiunto i 528.616 km/h entrando di conseguenza nell’ECTA 300 mph Club (red hat). Il giorno successivo non è andata altrettanto bene e la pilota ha avuto un incidente che fortunatamente le è costato solo poche conseguenze a livello fisico.

Regina della velocità

Nel 2021 torna “in sella” all’Arkansas Mile Spring Fling riesce a battere due record della gara arrivando a 348,181 km/h entrando nell’ECTA 200 mph Club (green hat). La regola per entrare nell’esclusivo ECTA 200 mph e 300 mph è semplice: è necessario stabilire un record pari o superiore a 200 mph o 300 mph in un evento cronometrato dall’ECTA su percorsi di uno o più miglia con passaggio singolo. Valerie Thompson, anche chiamata “America’s Queen of Speed”, ha un obiettivo: diventare la motociclista più veloce del mondo battendo l’attuale record mondiale di 376,363 mph (605,697 km/h) e prossimamente potremo vedere più da vicino questo tentativo nel film documentario “Rockets and Titans” in cui è una dei protagonisti.

Lisa Cavalli

Leggi tutti i contributi sul motociclismo femminile su corsedomoto.com

ph. Horst Rösler