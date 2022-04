A Jerez proseguiranno le trattative per il mercato piloti MotoGP. Fabio Quartararo resta al centro dell’attenzione, dalla sua decisione dipenderà il futuro di molti piloti. Anche se la vittoria di Portimao sembra avere assestato l’atmosfera nel box Yamaha dopo il lungo tira e molla che prosegue dalla fine del 2021, subito dopo la vittoria del titolo mondiale. I campanelli d’allarme sono scattati dopo l’incoronazione a Misano, quando Ducati era nettamente la moto più performante in griglia con la sua potenza sul rettilineo che faceva la differenza. Le sue richieste di aumentare i cavalli del quattro cilindri sono andate a vuote e questo ha creato un certo malumore tra il campione francese e i vertici di Iwata.

Quartararo e Yamaha verso la firma?

I colloqui tra il suo manager Eric Mahè e Lin Jarvis vanno avanti. Inizialmente Quartararo avrebbe avanzato delle pretese economiche inaccettabili, ma la situazione economica mondiale, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina, non permette di fare (e accettare) certe cifre da capogiro. Si vocifera di richieste a due cifre in milioni di euro, ma poi avrebbe abbassato le pretese. Mahè avrebbe intessuto dialoghi con Honda e Suzuki, ma il cambiamento sarebbe un azzardo per la carriera del 23enne francese. Inoltre Livio Suppo punta a rinnovare con Alex Rins e Joan Mir, per ribadire la linea della continuità che tanto piace al team di Hamamatsu.

Novità in casa Honda… satellite

Honda lascia un punto sospeso sul Pol Espargarò e non ha intenzione di mettersi sulle spalle un altro ingaggio ultramilionario dopo quello di Marc Marquez, legato a HRC fino al termine della stagione MotoGP 2024. Alberto Puig rimanda la decisione: “Il rinnovo di Pol? La Honda non farà una scelta fino a giugno“. La speranza è che il pilota di Granollers riesca a risolvere i suoi problemi con la RC213V e ad insidiare la zona podio più costantemente. Impresa che si rivela difficile: a Portimao ha chiuso al 9° posto con oltre 16” di ritardo. “Abbiamo avuto qualche problema che pensavamo di aver risolto durante la preseason“, ha dichiarato dopo la gara all’Algarve. “Tutti i problemi tornano e non capiamo bene la situazione“. Intanto in LCR Honda smentiscono le voci sul possibile arrivo di Jack Miller, ma qualche contatto ci sarebbe stato. L’obiettivo di Lucio Cecchinello è riconfermare Alex Marquez, mentre per Taka Nakagami potrebbe trattarsi della sua ultima stagione in MotoGP: al suo posto i nomi più accreditati sono quelli di Ogura e Chantra.

Possibili colpi di mercato MotoGP

Yamaha cerca di non farsi trovare impreparata davanti ad un eventuale addio di Fabio Quartararo (molto dipenderà dal risultato di Jerez). Sul taccuino di Iwata appare il nome di Miguel Oliveira, che avrebbe al momento interrotto le trattative con KTM avendo innalzato le sue richieste. In passato Yamaha aveva già cercato il portoghese attraverso Paulo Oliveira, padre e agente del pilota. Stefan Pierer farà di tutto per trattenere Miguel e in parte dovrà accettare il rialzo delle pretese economiche.

In Ducati, dopo aver confermato la fiducia a Pecco Bagnaia, appare scontato il destino di Jack Miller: i vertici emiliani stanno cercando di tenerlo tra le loro file trasferendolo nel box Pramac, ma resta il rebus Jorge Martin-Enea Bastianini: chi sarà il successore dell’australiano? A Portimao sono finiti entrambi a terra, ma al momento è il ‘Bestia’ a meritare quella sella dopo le due vittorie a Losail e Austin.

Intanto anche in Aprilia bisogna fare i conti con i rialzi dettati, a ragione, da Aleix Espargarò. La RS-GP sembra in stato di grazie tra le sue mani, ha conquistato già un podio, una pole e una vittoria nelle prime cinque gare. In questa stagione MotoGP ha sempre centrato la top-10 ad eccezione di Austin, mentre Maverick Vinales fatica ad adattarsi alla moto. A Noale non potranno fare a meno, almeno nel breve termine, del maggiore dei fratelli Espargarò. Infine, dalla Moto2 avanza ad ampie falcate Celestino Vietti: chi metterà le mani sul gioiellino della VR46 Academy?