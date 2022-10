MotoGP, Melandri: “Marc Marquez è come Valentino Rossi”

L’ultima gara di MotoGP a Phillip Island ha riservato almeno due grandi sorprese. Il ritorno alla ribalta di Marc Marquez a pochi mesi dal quarto intervento al braccio destro, con un podio quasi inatteso fino a poche settimane fa. E la nuova leadership di Pecco Bagnaia che adesso comanda la classifica iridata con n vantaggio di 14 punti su Fabio Quartararo. Due situazioni che l’ex pilota ravennate Marco Melandri passa in rassegna in una diretta Instagram con Davide Valsecchi, giornalista di Sky Sport Italia ed esperto di F1.

Bagnaia neo leader MotoGP

Nell’ultimo consueto appuntamento social tra Melandri e Valsecchi si è parlato del GP d’Australia e del cambio al vertice. Pecco Bagnaia era al comando all’ultimo giro, prima di essere sorpassato da Alex Rins e Marc Marquez nel finale di una gara serrata. “Né Marquez né Rins giocano per il Mondiale, quindi non avevano niente da perdere“, ha sottolineato Marco Melandri. “Quando Bagnaia ha visto fuori Quartararo ha detto ‘in ogni caso andrò in testa al Mondiale con un vantaggio di punti se arrivo terzo’. Nonostante la Ducati abbia un buon motore, a Phillip Island è fondamentale uscire forte dall’ultima curva. Le Ducati non avevano molta trazione in partenza e non potevano sfruttare il motore al traguardo. Quindi dal mio punto di vista Bagnaia ha dato il massimo possibile“.

La caduta di Quartararo

Marco Melandri analizza anche la debacle di Fabio Quartararo nella seconda parte di stagione MotoGP. Da +91 a -14 sul rivale della Ducati è una caduta che sicuramente trova nei problemi tecnici della Yamaha M1 le maggiori responsabilità. Non è mancato qualche errore da parte del pilota francese: “Poteva anche avere il passo per vincere, ma penso che avesse troppa fretta, perché a Phillip Island non si vince mai la gara nei primi giri. Guarda Rins, ha raggiunto la vetta senza fretta e ha vinto… Il problema di Quartararo è che, guidando tra gli altri, non riesce a prendere bene la traiettoria e non può essere veloce… Ha fatto un piccolo errore, l’ha pagato caro, ma andava forte“.

Marquez sorprende ancora

Una nota di merito va a Marc Marquez, ancora una volta capace di buttare sotto il tappeto i problemi della Honda RC-V e andare forte anche in condizioni fisiche non ancora al top. Un campione leggendario che non smette mai di stupire, a Phillip Island il secondo posto vale quanto una vittoria e ritorna a far sorridere gli uomini HRC. “Marquez ha chiuso l’era di Valentino Rossi e ne ha aperta un’altra. In molte cose Marc è come Valentino: sportivamente parlando è un bastardo e in pista ha rifatto tutto quello che aveva fatto prima Vale“.