MotoGP, Maverick Vinales studia l’Aprilia: “I problemi non sono chiari”

Il GP d’Argentina sembrava iniziato sotto una buona stella per i piloti Aprilia Maverick Vinales e Aleix Espargaró. Sul circuito di Termas de Rio Hondo veniva spontaneo il ricordo della prima vittoria in MotoGP della stagione 2022, rispolverato dalla doppietta RS-GP nel venerdì di prove libere. L’Aprilia ufficiale ha sbalordito con tempi record che hanno sbalordito gli avversari, lasciando presagire un predominio della Casa veneta nel weekend.

Vinales tradito dalla pioggia

Maverick Vinales nella FP2 ha firmato un 1’39″207, rifilando oltre tre decimi al più veloce ducatista Jorge Martin. 5° al termine di una qualifica mista, in cui è stato poco reattivo nel passare dalla gomma rain alla slick, nella Sprint Race ha guadagnato un 7° posto, in gara solo 12° (miglior pilota Aprilia). Ma come i suoi colleghi di marca era molto lontano dalla posizione di vertice prevista, indicata dopo i brillanti tempi sul giro nelle sessioni (asciutte) del venerdì. In condizioni di pioggia qualcosa è andato storto: “Non abbiamo assolutamente alcuna esperienza con questa moto e quindi nessun dato quando è bagnata. Non mi è chiaro perché abbiamo avuto tali problemi. Dobbiamo analizzarlo con i tecnici. L’unica cosa che posso dire è che la moto non voleva andare avanti e non aveva aderenza“.

Vinales avanza in classifica MotoGP

Dichiarazioni che riecheggiano quelle del compagno di box Aleix Espargaró, ugualmente in difficoltà sul bagnato di Termas, tanto da avere l’impressione di una gomma forata. Non ha certo perso la calma Maverick Vinales che adesso attende il prossimo round MotoGP per ritornare a ritagliarsi una fetta di podio e magari la prima vittoria con l’Aprilia. “Siamo solo alla seconda gara, tutti i costruttori stanno ancora lavorando sulle loro moto. Le basi sono solide e la RS-GP23 ha girato alla grande sull’asciutto“.

In fine dei conti il weekend di Termas porta a Maverick Vinales anche un dato positivo in ottica campionato. “Almeno ho tagliato quattro punti a Bagnaia e ho dato il massimo con quello che avevo a disposizione. Il problema era la trazione. Mi sentivo forte in ingresso curva e in frenata, ma in uscita non potevo fare nulla. Dopo aver valutato la situazione mi sono concentrato sul portare la moto al traguardo e pensare ad Austin“. Il pilota di Roses è 5° in classifica pilota a quota 32 punti, a 9 lunghezze da Pecco Bagnaia (2°) e 18 da Marco Bezzecchi.

Foto: MotoGP.com